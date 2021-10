DIF Capital Partners investe em soluções de sustentabilidade e energia com a aquisição da Bernhard, LLC

NOVA ORLEANS, 4 de outubro de 2021 /PRNewswire/ -- A DIF Capital Partners ("DIF"), uma gestora líder global de fundos de investimento em infraestrutura independente, por meio de seu fundo DIF infrastructure VI, anunciou hoje um acordo para adquirir a Bernhard, LLC ("Bernhard"), a maior empresa privada de Energy-as-a-Service ("EaaS") dos Estados Unidos, de uma associada da Bernhard Capital Partners.

A Bernhard oferece soluções para as necessidades de energia e infraestrutura de seus clientes há mais de 100 anos e mudou seu foco em 2014 para se tornar uma provedora líder de Energy-as-a-Service. Como parte desse modelo de negócios, a Bernhard celebra contratos de concessão de EaaS de longo prazo prontos para operação para atualizar, reformar e prestar serviços a grandes instalações de energia em edifícios existentes, a fim de obter economias de energia substanciais. Atualmente, os clientes são predominantemente instituições de ensino superior e de saúde. Até o momento, a Bernhard fechou 15 transações de EaaS, incluindo a maior concessão de EaaS na história dos EUA. A gestão sênior manterá uma posição de propriedade significativa e continuará seu trabalho inovador liderando a Bernhard.

"A Bernhard oferece energia distribuída por meio de seu modelo EaaS exclusivo que oferece aos clientes acesso a soluções de energia totalmente integradas e eficientes, reduzindo significativamente a pegada de carbono de seus edifícios e sistemas de serviços públicos. A abordagem de Bernhard se encaixa perfeitamente com a experiência de Parceria Público-Privada do DIF e ambição de investir em soluções de infraestrutura de energia limpa em todo o mundo", disse Gijs Voskuyl, sócio e diretor de investimentos da DIF infrastructure VI. "Estamos entusiasmados em fazer parceria com a excepcional equipe de gestão da Bernhard e apoiar a empresa em seu rápido crescimento na vanguarda da transição energética."

"À medida que a Bernhard continua avançando para novos patamares no mercado de EaaS, estamos entusiasmados em unir forças com a DIF Capital Partners devido à sua ampla experiência com parcerias público-privadas, energia distrital, projetos de Energy-as-a-Service e um compromisso compartilhado com a eficiência, ESG e sustentabilidade", disse Ed Tinsley, CEO da Bernhard. "O apoio e o conselho estratégico da DIF ajudarão a orientar a Bernhard no próximo capítulo de sua história."

Com a aquisição da Bernhard pela DIF, a empresa continuará a acelerar seu negócio EaaS, líder de mercado, para instalações de saúde e ensino superior, ao mesmo tempo em que expandirá esses serviços para outros mercados e localidades geográficas.

"O futuro da Bernhard nunca foi tão brilhante", disse Tinsley. "Nosso histórico prova que temos a experiência e os recursos para impulsionar o setor até lugares em que ele nunca esteve. Com este anúncio, estamos verdadeiramente na vanguarda de uma nova era para soluções de energia que moldarão o mundo para as próximas gerações."

Sobre a Bernhard

A Bernhard, uma empresa de portfólio da Bernhard Capital Partners, é uma empresa líder em Energy-as-a-Service que oferece projetos prontos e soluções personalizadas nos Estados Unidos com mais de 100 anos de experiência em projetos de energia e infraestrutura, atendendo mercados de ensino superior, saúde, comercial e especializados. A Bernhard combina desenvolvimento, financiamento, design, construção e operações para oferecer soluções prontas de Energy-as-a-Service que reduzam o uso, o risco e o custo de energia para que nossos clientes possam se concentrar em seu trabalho diário. Com sede em Metairie, Louisiana, a Bernhard emprega mais de dois mil funcionários em mais de 20 escritórios em todo o país. Para mais informações, acesse Bernhard.com.

Sobre a DIF Capital Partners

A DIF Capital Partners é uma gestora líder global de fundos independentes, com mais de 9,0 bilhões de euros em ativos sob gestão em nove fundos de investimento fechados em infraestrutura e vários veículos de co-investimento. A DIF investiu em mais de 100 projetos de parceria público-privada nos últimos 16 anos em setores como saúde, governo e educação, onde a oferta de energia, a gestão de sistemas de energia e a eficiência dos resultados são frequentemente características fundamentais dos projetos. A DIF Capital Partners investe em ativos greenfield (ainda no papel) de infraestrutura operacional localizados principalmente na Europa, nas Américas e na Australásia por meio de duas estratégias complementares:

Os fundos DIF tradicionais, dos quais o Fundo de Infraestrutura DIF VI é a última safra, visam investimentos de capital com fluxos de renda de longo prazo contratados ou regulamentados, incluindo parcerias público-privadas, concessões, serviços públicos e projetos de energia (renovável).

Os fundos CIF da DIF visam investimentos de capital em ativos de infraestrutura econômica de pequeno e médio porte nos setores de telecomunicações, energia e transporte.

A DIF Capital Partners tem uma equipe de mais de 170 profissionais, com sede em dez escritórios localizados em Amsterdã (Schiphol), Frankfurt, Londres, Luxemburgo, Madri, Nova York, Paris, Santiago, Sydney e Toronto. Para mais informações, acesse DIF.eu.

Sobre a Bernhard Capital Partners

A Bernhard Capital Partners é uma empresa de gestão de capital privado focada em serviços e infraestrutura fundada em 2013. A Bernhard Capital Partners implementou capital em três fundos em cinco estratégias e conta com aproximadamente US$ 2,5 bilhões de ativos brutos sob gestão e está classificada como uma das 300 maiores empresas de capital privado da Private Equity International em todo o mundo. A Bernhard Capital Partners busca criar valor sustentável, aproveitando sua experiência na aquisição, operação e crescimento de serviços e negócios de infraestrutura.

J.P. Morgan Securities LLC atuou como consultora financeira e a Kirkland & Ellis LLP forneceu consultoria jurídica. A Macquarie Capital (USA) Inc. atuou como consultora financeira, a White & Case LLP atuou como consultora jurídica, a Black & Veatch Management Consulting atuou como consultora técnica, a RWDI atuou como consultora de energia, a Deloitte LLP (Canadá) atuou como consultora financeira, contábil e tributária e Oliver Wyman como consultor comercial da DIF.

FONTE Bernhard

