Společnost DIF Capital Partners investuje do udržitelnosti a energetických řešení akvizicí společnosti Bernhard, LLC

Akvizice umožní společnosti Bernhard pokračovat ve vedoucí pozici na trhu s energií jako službou

NEW ORLEANS, 4. října 2021 /PRNewswire/ -- Společnost DIF Capital Partners („DIF"), přední světový nezávislý správce infrastrukturních investičních fondů, dnes prostřednictvím svého fondu DIF Infrastructure VI oznámila dohodu o akvizici společnosti Bernhard, LLC („Bernhard"), největší soukromé společnosti v oblasti řešení energie jako služby („EaaS") ve Spojených státech, od pobočky Bernhard Capital Partners.

Společnost Bernhard poskytuje řešení energetických a infrastrukturních potřeb svých zákazníků již více než 100 let a v roce 2014 se zaměřila na to, aby se stala předním poskytovatelem v oblasti energetiky jako služby. V rámci tohoto obchodního modelu uzavírá společnost Bernhard dlouhodobé individuální koncesní smlouvy na dodávky energie jako služby na modernizaci, vylepšení a servis velkých stávajících energetických zařízení budov s cílem dosáhnout významných úspor energie. V současné době jsou klienty převážně vysokoškolské a zdravotnické instituce. K dnešnímu dni Bernhard uzavřel 15 transakcí z oblasti energetiky jako služby, včetně největší koncese v tomto odvětví v historii USA. Vrcholový management si zachová významnou vlastnickou pozici a bude pokračovat ve své průkopnické práci ve vedení společnosti Bernhard.

„Společnost Bernhard zajišťuje dodávky distribuované energie prostřednictvím svého jedinečného modelu EaaS, který klientům poskytuje přístup k plně integrovaným a efektivním energetickým řešením, čímž výrazně snižuje uhlíkovou stopu jejich budov a inženýrských sítí. Přístup společnosti Bernhard dokonale zapadá do zkušeností společnosti DIF v oblasti partnerství veřejného a soukromého sektoru a do ambicí investovat do řešení čisté energetické infrastruktury po celém světě," uvedl Gijs Voskuyl, partner a vedoucí investic fondu DIF Infrastructure VI. „Jsme nadšeni, že můžeme spolupracovat s vynikajícím manažerským týmem společnosti Bernhard a podporovat ji v rychlém růstu v čele přechodu k novému modelu výroby a distribuce elektřiny."

„Vzhledem k tomu, že společnost Bernhard pokračuje ve svém úsilí o dosažení nových výšin na trhu energie jako služby, jsme nadšeni, že můžeme spojit své síly se společností DIF Capital Partners a využít jejích rozsáhlých zkušeností s partnerstvím veřejného a soukromého sektoru, rozptýlenou výrobou elektřiny, projekty energetiky jako služby a společným závazkem k efektivitě, principům ESG a udržitelnosti," uvedl Ed Tinsley, generální ředitel společnosti Bernhard. „Podpora a strategické poradenství ze strany DIF pomohou společnosti Bernhard projít další kapitolou jejího příběhu."

Po akvizici ze strany DIF bude společnost Bernhard i nadále pokračovat v akceleraci své hlavní činnosti v oblasti energie jako služby pro zdravotnická a vysokoškolská zařízení a zároveň rozšíří tyto služby na další trhy a geografické oblasti.

„Budoucnost společnosti Bernhard nebyla nikdy lepší," řekl Tinsley. „Naše dosavadní výsledky dokazují, že máme odborné znalosti a schopnosti posunout odvětví tam, kde ještě nikdy nebylo. Tímto oznámením se skutečně stavíme do čela nové éry energetických řešení, která budou formovat svět pro další generace."

O společnosti Bernhard

Bernhard, portfoliová společnost Bernhard Capital Partners, je přední společností v oblasti energetiky jako služby, která dodává projekty na klíč a řešení na zakázku ve Spojených státech a má více než 100 let zkušeností s projekty v oblasti energetiky a infrastruktury na trzích vysokoškolských, zdravotnických, komerčních a specializovaných zařízení. Společnost Bernhard kombinuje vývoj, financování, projektování, výstavbu a provoz a nabízí individuální řešení v oblasti energetiky jako služby, která snižují spotřebu energie, rizika a náklady, aby se naši klienti mohli soustředit na svou každodenní práci. Společnost Bernhard sídlí v Metairie ve státě Louisiana a má více než 2 000 zaměstnanců ve více než 20 pobočkách po celé zemi. Další informace najdete na stránkách Bernhard.com.

O společnosti DIF Capital Partners

Společnost DIF Capital Partners je přední světový nezávislý správce fondů, který spravuje aktiva v hodnotě více než 9,0 miliardy eur v devíti uzavřených infrastrukturních fondech a několika spoluinvestičních nástrojích. Za posledních 16 let společnost DIF investovala do více než 100 projektů v oblasti partnerství veřejného a soukromého sektoru v odvětvích, mezi která patří zdravotnictví, státní správa a školství, ve kterých je klíčovým prvkem často dodávka elektřiny, správa energetických systémů a efektivita výstupů. Společnost DIF Capital Partners investuje do infrastrukturních aktiv na zelené louce a provozních aktiv nacházejících se především v Evropě, Severní a Jižní Americe a Austrálii prostřednictvím dvou vzájemně se doplňujících strategií:

tradiční fondy DIF, z nichž DIF Infrastructure Fund VI je nejnovějším přírůstkem, se zaměřují na kapitálové investice s dlouhodobými smluvními nebo regulovanými toky příjmů, včetně partnerství veřejného a soukromého sektoru, koncesí, veřejných služeb a projektů (obnovitelných) zdrojů energie.

Fondy DIF CIF se zaměřují na kapitálové investice do malých až středně velkých aktiv hospodářské infrastruktury v odvětví telekomunikací, energetiky a dopravy.

Společnost DIF Capital Partners má tým více než 170 odborníků, kteří působí v deseti pobočkách v Amsterdamu (Schiphol), Frankfurtu, Londýně, Lucemburku, Madridu, New Yorku, Paříži, Santiagu, Sydney a Torontu. Další informace naleznete na stránkách DIF.eu.

O společnosti Bernhard Capital Partners

Bernhard Capital Partners je soukromá kapitálová společnost zaměřená na služby a infrastrukturu, která byla založena v roce 2013. Společnost Bernhard Capital Partners investovala kapitál do tří fondů v rámci pěti strategií, spravuje aktiva v hodnotě přibližně 2,5 miliardy dolarů a patří mezi 300 největších firem se soukromým kapitálem na světě podle žebříčku Private Equity International. Bernhard Capital Partners se snaží vytvářet trvalé hodnoty s využitím svých zkušeností s akvizicemi, provozováním a rozvojem podniků v oblasti služeb a infrastruktury.

Finančním poradcem společnosti Bernhard byla společnost J.P. Morgan Securities LLC a právním poradcem společnost Kirkland & Ellis LLP. Finančním poradcem společnosti DIF byla společnost Macquarie Capital (USA) Inc., právním poradcem pak White & Case LLP, technickým poradcem Black & Veatch Management Consulting, energetickým poradcem společnost RWDI, finančním, účetním a daňovým poradcem Deloitte LLP (Kanada) a obchodním poradcem společnost Oliver Wyman.

