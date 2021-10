DIF Capital Partners investit dans des solutions durables et énergétiques avec l'acquisition de Bernhard, LLC

L'achat permet à Bernhard de poursuivre son leadership sur le marché de l'énergie en tant que service

LA NOUVELLE-ORLÉANS, 4 octobre 2021 /PRNewswire/ -- DIF Capital Partners (« DIF »), un important gestionnaire de fonds d'investissement indépendant mondial, spécialisé dans les infrastructures, a annoncé aujourd'hui, par l'entremise de son fonds DIF Infrastructure VI, un accord visant à acquérir Bernhard, LLC (« Bernhard »), la plus grande société privée de solutions d'énergie en tant que service (« EaaS », de l'anglais « Energy-as-a-Service ») aux États-Unis, par l'entremise d'une filiale de Bernhard Capital Partners.

Depuis plus de 100 ans, Bernhard fournit des solutions afin de répondre aux besoins en énergie et en infrastructures de ses clients et s'est réorientée en 2014 pour devenir un fournisseur d'énergie en tant que service de premier plan. Dans le cadre de ce modèle économique, Bernhard conclut des contrats de concession clés en main EaaS à long terme pour moderniser, mettre à niveau et entretenir de grandes installations énergétiques existantes afin de réaliser d'importantes économies d'énergie. Actuellement, les clients sont principalement des établissements d'enseignement supérieur et des établissements de soins de santé. À ce jour, Bernhard a conclu 15 transactions EaaS, y compris la plus importante concession EaaS de l'histoire des États-Unis. La haute direction conservera une position de propriétaire significative et poursuivra son travail révolutionnaire à la tête de Bernhard.

« Bernhard fournit de l'énergie distribuée grâce à son modèle EaaS unique qui permet à ses clients d'accéder à des solutions énergétiques entièrement intégrées et efficaces, ce qui leur permet de réduire ainsi considérablement l'empreinte carbone de leurs bâtiments et de leurs systèmes de services publics. L'approche de Bernhard cadre parfaitement avec l'expertise et l'ambition de DIF en matière de partenariat public-privé d'investir dans des solutions d'infrastructures énergétiques propres dans le monde entier », a déclaré Gijs Voskuyl, partenaire et responsable des investissements pour DIF Infrastructure VI. « Nous sommes ravis de nous associer à l'équipe de direction exceptionnelle de Bernhard et de soutenir l'entreprise dans sa croissance rapide à l'avant-garde de la transition énergétique. »

« Alors que Bernhard continue d'atteindre de nouveaux sommets sur le marché EaaS, nous sommes ravis de nous associer à DIF Capital Partners, compte tenu de sa vaste expérience en matière de partenariats public-privé, d'énergie de quartier, de projets EaaS et d'un engagement commun en faveur de l'efficacité, des questions environnementales, sociales et de gouvernance, et de la durabilité », a déclaré Ed Tinsley, PDG de Bernhard. « Le soutien et les conseils stratégiques de DIF aideront à guider Bernhard dans le prochain chapitre de son histoire. »

Avec l'acquisition de Bernhard par DIF, l'entreprise va poursuivre l'accélération de son activité principale EaaS auprès des établissements de soins de santé et d'enseignement supérieur tout en étendant ces services à d'autres marchés et régions.

« L'avenir de Bernhard n'a jamais été aussi radieux », a déclaré Ed Tinsley. « Notre feuille de route prouve que nous avons l'expertise et les capacités nécessaires pour orienter l'industrie vers des territoires qu'elle n'a jamais explorés auparavant. Avec cette annonce, nous sommes vraiment à l'avant-garde d'une nouvelle ère pour les solutions énergétiques, qui façonneront le monde pour les générations à venir. »

À propos de Bernhard

Bernhard, une société de portefeuille de Bernhard Capital Partners, est une entreprise de premier plan dans le domaine de l'énergie en tant que service proposant des projets clés en main et des solutions personnalisées aux États-Unis. Forte de plus de 100 ans d'expérience dans le domaine de l'énergie, la société mène des projets d'infrastructure au service de l'enseignement supérieur, des marchés de la santé, des marchés commerciaux, ainsi que des secteurs spécialisés. Bernhard combine le développement, le financement, la conception, la construction et les opérations pour fournir des solutions clés en main EaaS qui réduisent la consommation d'énergie, les risques et les coûts afin que ses clients puissent se concentrer sur leur travail quotidien. Basée à Metairie, en Louisiane, Bernhard compte plus de 2 000 employés répartis dans plus de 20 bureaux sur l'ensemble du territoire. Pour plus d'informations, rendez-vous sur le site Bernhard.com.

À propos de DIF Capital Partners

DIF Capital Partners est un gestionnaire de fonds indépendant mondial de premier plan, avec plus de 9,0 milliards d'euros d'actifs sous gestion dans neuf fonds d'infrastructure à capital fermé et plusieurs véhicules de co-investissement. Au cours des 16 dernières années, DIF a investi dans plus de 100 projets de partenariat public-privé dans des secteurs tels que les soins de santé, le gouvernement et l'éducation, où la fourniture d'énergie, la gestion des systèmes énergétiques et l'efficacité des extrants sont souvent une caractéristique clé des projets. DIF Capital Partners investit dans des actifs d'infrastructure nouveaux et opérationnels, situés principalement en Europe, dans les Amériques et en Australasie au moyen de deux stratégies complémentaires :

Les fonds DIF traditionnels, dont le DIF Infrastructure Fund VI, le plus récent, ciblent les placements en actions avec des flux de revenus contractuels ou réglementés à long terme, y compris les partenariats public-privé, les concessions, les services publics et les projets d'énergie (renouvelable).

Les fonds CIF de DIF ciblent les placements en actions dans des infrastructures économiques de petite et moyenne dimension dans les secteurs des télécommunications, de l'énergie et des transports.

DIF Capital Partners dispose d'une équipe de plus de 170 professionnels, répartis dans dix bureaux situés à Amsterdam (Schiphol), Francfort, Londres, Luxembourg, Madrid, New York, Paris, Santiago, Sydney et Toronto. Pour en savoir plus, consultez le site DIF.eu.

À propos de Bernhard Capital Partners

Créée en 2013, Bernhard Capital Partners est une société de gestion de capital-investissement axée sur les services et les infrastructures. Bernhard Capital Partners a déployé des capitaux dans trois fonds dans le cadre de cinq stratégies et dispose d'environ 2,5 milliards de dollars d'actifs bruts sous gestion. La société figure parmi les 300 plus grandes sociétés de capital-investissement au monde. Bernhard Capital Partners cherche à créer de la valeur durable en s'appuyant sur son expérience dans l'acquisition, l'exploitation et la croissance d'entreprises de services et d'infrastructures.

J.P. Morgan Securities LLC a agi à titre de conseiller financier de Bernhard Capital Partners, et Kirkland & Ellis LLP a fourni des conseils juridiques. Macquarie Capital (USA) Inc. a agi en tant que conseiller financier, White & Case LLP, en tant que conseiller juridique, Black & Veatch Management Consulting, en tant que conseiller technique, RWDI, en tant que conseiller en énergie, Deloitte LLP (Canada), en tant que conseiller financier, comptable et fiscal, et Oliver Wyman, en tant conseiller commercial de DIF.

SOURCE Bernhard