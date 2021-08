Globální maloobchodní prodejce módy SHEIN oznamuje vůbec první sérii soutěží SHEIN X 100K Challenge s hostující porotou, ve které zasedne: Khloé Kardashianová, Law Roach, Christian Siriano, Jenna Lyonsová a Laurel Pantinová

V rámci oslav úspěšného programu SHEIN X nabídne soutěž SHEIN X 100K Challenge zúčastněným začínajícím návrhářům šanci vyhrát hlavní cenu 100 000 dolarů spolu s možností ukázat své umění světu na virtuálně streamované módní přehlídce SHEIN pro kolekci podzim/zima 2021

LOS ANGELES, 17. srpna 2021 /PRNewswire/ -- Globální maloobchodní prodejce módy a produktů pro životní styl SHEIN bude letos v létě pořádat vůbec první sérii soutěží SHEIN X 100K Challenge. Soutěž bude mít celkem čtyři díly a práci účastníků bude posuzovat hvězdná porota ve složení Khloé Kardashianová, Law Roach, Christian Siriano, Jenna Lyonsová a Laurel Pantinová. Soutěž s heslem Be Bold, Be You (Buď odvážný, buď sám sebou) zahájí 30 začínajících návrhářů, kteří budou soutěžit o šanci dostat se do finálové pětice.