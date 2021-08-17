SHEIN объявляет о проведении первой в истории серии конкурсов SHEIN X 100K с именитым жюри

5 финалистов получат возможность отправиться в Лос-Анджелес для участия в финале и уникальный шанс пройти инструктаж у членов жюри (один на один) во время финального этапа Be You! . Победитель конкурса будет объявлен на последнем этапе серии в воскресенье 12 сентября и увезет домой главный приз в размере 100 тысяч долларов США.

Работы, представленные этими дизайнерами на SHEIN Х, будут демонстрироваться в ходе организуемого компанией SHEIN виртуального показа мод «Осень/зима 2021», который будет транслироваться миллионам зрителей по всему миру. Конкурсная серия SHEIN Х 100K начнется в воскресенье 22 августа через бесплатное приложение SHEIN, а также на официальных страницах SHEIN в YouTube, Twitter, Instagram и Facebook.

Программа развития дизайнеров SHEIN Х была запущена компанией SHEIN в январе 2021 года. Цель этой продолжающейся программы — предоставить начинающим модельерам возможность сотрудничать с SHEIN и вывести свои бренды на новый уровень. Программа проведения серии онлайн-конкурсов является одной из многих крупномасштабных благотворительных инициатив бренда в 2021 году и нацелена на объединение людей во имя торжества моды.

Для получения более подробной информации загрузите приложение SHEIN на iPhone или Android в Apple App Store или посетите сайт www.shein.com.

Даты трансляции этапов

: воскресенье 22 августа 2021 г. (14:00)

воскресенье 29 августа 2021 г. (14:00)

воскресенье 5 сентября 2021 г. (14:00)

воскресенье 12 сентября 2021 г. (14:00) по тихоокеанскому поясному времени (PST)

Информация о программе SHEIN X:

Программа SHEIN Х предоставляет начинающим модельерам и иллюстраторам возможность сотрудничать с SHEIN и выводить свои модели и бренды на новые высоты. Программа SHEIN X, разработанная с целью устранения систематических нарушений в данной отрасли, предлагает начинающим специалистам увеличить свои доходы, а также получить доступ к широкой аудитории поколения Z по всему миру и возможность внедриться в нее.

Эта платформа усилит позиции дизайнерских продуктов и брендов, распространив их влияние на многочисленную всемирную потребительскую базу SHEIN и привлекая внимание к каждой из их уникальных и стильных особенностей. SHEIN будет тесно сотрудничать с дизайнерами, обеспечивая им плавный переход из начальной стадии на этапы отбора, производства и дистрибуции (через веб-сайт SHEIN).

Для регистрации в программе SHEIN Х нажмите ЗДЕСЬ

Информация о компании SHEIN:

Компания SHEIN, основанная в 2008 году, является интернет-ретейлером в сегменте «быстрой моды», всемирная сеть которого охватывает 220 стран и регионов. SHEIN ставит во главу угла не свои наряды, а возможность выбора. Именно поэтому мы ежедневно представляем 1000 новых наименований, обеспечивая нашим покупателям головокружительный выбор модной женской одежды, которую они могут комбинировать между собой, доставляя наслаждение своему сердцу. Мы делаем это, основываясь на своем убеждении в том, что одежда, которую мы носим, является отражением нашей личности, и хотим дать возможность современным женщинам находить и выражать свою индивидуальность. Благодаря предоставляемому нами широкому выбору наши клиенты могут искусно формировать свой идеальный внешний вид, отражающий их индивидуальность. Проще говоря, мы помогаем вам делать самих себя. Для получения более подробной информации о компании SHEIN следите за нашими новостями на сайте shein.com, в социальной сети instagram.com/sheinofficial и на видеохостинге youtube.com/shein.

Фото — https://mma.prnewswire.com/media/1594027/1xvUowsVFiFdfUNOIeDvlUcNkP4_QsJCl__hCsp8rP4vZOTz028dQoU7RR6B9svrkuqsy6Pkmqv187JB_ID_31ce9747df2f.jpg

Логотип — https://mma.prnewswire.com/media/1590321/Shein_Logo.jpg

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SOURCE SHEIN; Walker Drawas