Globálny maloobchodný módny predajca SHEIN oznamuje historicky prvú sériu výziev SHEIN X 100K s hosťujúcimi porotcami: Khloé Kardashian, Law Roach, Christian Siriano, Jenna Lyons a Laurel Pantin

Na oslavu úspešného programu SHEIN X, poskytne výzva SHEIN X 100K Challenge zúčastneným začínajúcim dizajnérom šancu vyhrať veľkú cenu 100 000 dolárov spolu s možnosťou byť predstavený na virtuálne streamovanej módnej prehliadke SHEIN jeseň/zima 2021

LOS ANGELES, 17. augusta 2021 /PRNewswire/ -- Globálny maloobchodný predajca módy a životného štýlu, spoločnosť SHEIN, bude toto leto hostiť vôbec prvú sériu výzvy SHEIN X 100K Challenge. Štvordielna séria bude zahŕňať porotu zloženú z hviezd ako sú Khloé Kardashian, Law Roach, Christiana Siriana, Jenny Lyons a Laurel Pantin. Výzva Be Bold, Be You odštartuje s 30 novými dizajnérmi, ktorí budú súťažiť o šancu dostať sa do finálovej päťky.