Goya Europa ma przekazać obywatelom Ukrainy dziesiątki tysięcy kilogramów żywności

„Goya, a zwłaszcza globalna inicjatywa Goya Gives, była zawsze obecna na pierwszej linii frontu działań pomocowych organizowanych w odpowiedzi na katastrofy naturalne i humanitarne, a ten atak to wydarzenie na skalę historyczną, zbrodnia przeciwko niewinnej ludności cywilnej, dlatego nie możemy siedzieć z założonymi rękami i nie robić nic – powiedział Bob Unanue, prezes i dyrektor generalny Goya Foods|Goya Europa. - Mamy to szczęście, że jesteśmy blisko i możemy odpowiedzieć na apel o pomoc. Modlimy się i z miłością myślimy o obywatelach Ukrainy oraz wszystkich tych, którzy narażają życie, aby pomóc osobom w potrzebie".