GOYA EUROPA DISTRIBUIRÁ CIENTOS DE MILES DE LIBRAS DE COMIDA AL PUEBLO DE UCRANIA

"A través de nuestra iniciativa global Goya Gives, Goya siempre ha estado al frente en los trabajos de atención de desastre y ayuda humanitaria, sin embargo, este es un ataque y genocidio históricos contra civiles inocentes, y no podemos quedarnos sentados y no hacer nada", afirmó Bob Unanue, presidente y director ejecutivo de Goya Foods | Goya Europa. "Estamos bendecidos de tener una presencia cercana y tenemos la suerte de poder responder al llamado de ayuda. Enviamos nuestras oraciones y amor al pueblo de Ucrania y a todos los que están en el terreno poniendo sus propias vidas en riesgo para ayudar a aquellos que lo necesitan".