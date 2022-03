GOYA EUROPA DISTRIBUERA DES CENTAINES DE MILLIERS DE LIVRES DE NOURRITURE AU PEUPLE UKRAINIEN

« Grâce à notre initiative mondiale Goya Gives , nous avons toujours été à l'avant-garde des efforts d'aide humanitaire et en cas de catastrophe. Cependant, nous sommes aujourd'hui face à une attaque historique et à un génocide contre des civils innocents et ne pouvons pas rester les bras croisés, sans rien faire », a déclaré Bob Unanue, président du Conseil d'administration et président directeur général de Goya Foods | Goya Europe. « Nous avons la chance d'avoir une présence à proximité et de pouvoir répondre à l'appel à l'aide. Nous envoyons nos prières et notre amour au peuple ukrainien et à tous ceux qui sont sur le terrain et qui mettent leur propre vie en danger pour aider ceux qui sont dans le besoin. »

« La situation stratégique de Goya Europa nous permet de fournir une aide immédiate. Nous avons déjà commencé à organiser la logistique d'envoi de nourriture par l'intermédiaire de nos partenaires de distribution en Pologne et en Ukraine », a affirmé William Unanue, directeur général de Goya Europa.

Grâce à l'initiative Goya Gives, Goya a donné plus de 4,5 millions de livres de nourriture pendant la pandémie, plus d'un million de livres de nourriture au peuple de Porto Rico pendant l'ouragan Maria, plus de 400 000 livres de nourriture au peuple vénézuélien pendant la crise, et plus d'un million de livres de nourriture à Haïti après le tremblement de terre. La société a également fourni son aide aux États-Unis pendant la tempête Sandy et les ouragans Isaac, Harvey, Irene et Ida.

Pour en savoir plus sur l'initiative Goya Gives, veuillez visiter : www.goya.com

À propos de Goya Foods

Fondée en 1936, Goya Foods, Inc. est la plus grande entreprise alimentaire américaine appartenant à des personnes hispaniques et s'est imposée comme le leader de la nourriture et des condiments latino-américains. Goya fabrique, emballe et distribue plus de 2 500 produits alimentaires de haute qualité en provenance d'Espagne, des Caraïbes, du Mexique, d'Amérique centrale et d'Amérique du Sud. Les produits Goya ont leurs racines dans les traditions culinaires des communautés hispaniques du monde entier. La combinaison d'ingrédients authentiques, d'assaisonnements savoureux et d'une préparation pratique fait des produits Goya des indispensables pour tous les goûts et toutes les tables. Pour plus d'informations sur Goya Foods, veuillez visiter www.goya.com.

