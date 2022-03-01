GOYA EUROPA НАПРАВИТ СОТНИ ТЫСЯЧ КИЛЛОГРАМ ПРОДОВОЛЬСТВИЯ УКРАИНЦАМ

«Благодаря нашей глобальной инициативе Goya Gives, мы всегда находились на передовой программ по оказанию гуманитарной помощи в зоны бедствий, однако в этот раз ситуация особенно чрезвычайная, гибнут простые граждане, и мы не можем мириться и ничего не делать, — заявил президент и генеральный директор компании Goya Foods Боб Унануэ (Bob Unanue) | Goya Europa. — Мы рады своему удобному географическому расположению, и нам посчастливилось иметь возможность ответить на призыв о помощи. Мы направляем наши молитвы и нашу любовь народу Украины и всем тем, кому приходится подвергать собственную жизнь опасности, чтобы помочь тем, кто нуждается в защите».

«Стратегическое расположение Goya Europa позволяет нам реагировать с необходимой быстротой. Мы уже приступили к организации поставок продуктов питания через наших партнеров по дистрибуции в Польше и Украине», — заявил генеральный директор компании Goya Europa Уильям Унануэ (William Unanue).

Через инициативу Goya Gives компания пожертвовала более 2 миллионов килограмм продовольствия во время пандемии, почти полмиллиона килограмм продовольствия населению Пуэрто-Рико во время урагана Мария, почти 200 тысяч килограмм продовольствия голодающему народу Венесуэлы во время правительственных волнений и почти полмиллиона килограмм продовольствия населению Гаити после землетрясения, а также дома в своей стране во время ураганов «Сэнди», «Айзек», «Харви», «Айрин» и «Ида».

Более подробная информация об инициативе Goya Gives представлена на сайте компании по адресу www.goya.com

Информация о компании Goya Foods

Компания Goya Foods, Inc., основанная в 1936 году, является одним из крупнейших в Америке производителей продуктов питания и зарекомендовала себя в качестве лидера в области латиноамериканских продуктов питания и приправ. Компания Goya производит, упаковывает и реализует более 2500 высококачественных продуктов питания из Испании, Карибского бассейна, Мексики, Центральной и Южной Америки. Истоками продуктов Goya являются кулинарные традиции испаноязычных сообществ по всему миру. Сочетание аутентичных ингредиентов, обилия приправ и удобства в приготовлении делает продукты Goya идеальными для любого вкуса и любого стола. Более подробная информация о компании Goya Foods представлена на ее сайте по адресу: www.goya.com .

За более подробной информацией обращайтесь к

Натали Д. Манискалько (Natalie J. Maniscalco)

845.659.6506 / [email protected]

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SOURCE Goya Foods, Inc.