Hnutí Speciálních olympiád odhaluje logo s mýtickým drakem pro Světové zimní hry 2022

Ve středu loga je pět postav vznášejících se v kruhu, které reprezentují globální hnutí Speciálních olympiád obehnané kolem dokola řekou Volhou, na jejímž břehu stojí Kazaň. Mýtický drak Zilant svírá logo ve svém objetí, neboť chrání a vítá všechny účastníky a hosty her.

„Věříme, že tak barevné logo a maskot upoutají pozornost kohokoli," uvedla Olga Slutsker, prezidentka Ruských Speciálních olympiád. „Upozorňuje na poslání Ruských Speciálních olympiád: rozvíjet inkluzivní společnost a podporovat spravedlnost a rovnost příležitostí pro všechny bez ohledu na jejich schopnosti."

„Jsme velmi hrdí na to, že znaky Kazaně se staly oficiálním maskotem her," uvedl Vladimir Leonov, ministr sportu státu Tatarstán. „Zilant není jako ostatní draci. Je přátelský a bezstarostný a dodává Světovým zimním hrám Speciálních olympiád zářivého a rozmanitého ducha.

V rámci události probíhající v přímém přenosu se konal koncert mezzosopranistky Lizy Novikové a rusko-ukrajinského skladatele Igora Krutova, během kterého bylo představeno i nové logo, a to promítáním v prostorách Kazaňského kremlu. Liza (Elizaveta) Noviková je mentálně handicapovaná zpěvačka, která si na svém YouTube kanále získala obrovskou fanouškovskou základnu, ke které patří i její kolegové z oboru – profesionální operní pěvci a pěvkyně. Liza pravidelně koncertuje ve svém domovském městě Petrohradu. Při této zvláštní příležitosti odzpívala skladbu z italské opery Ulisse, která upozorňuje na to, že i cesta může být cíl. Igor Krutov je rusko-ukrajinský hudební skladatel, umělec, producent a promotér a je organizátorem soutěže „Nová vlna", která pomáhá zviditelnit mladé popové naděje.

Světové zimní hry Speciálních olympiád v Kazani 2022 se otevřou 22. ledna 2022 a zúčastní se jich 2 000 sportovců z více než 100 zemí s podporou 3 000 dobrovolníků. Kazaň je považována za neoficiální hlavní ruské město sportu a disponuje sportovními zařízeními, infrastrukturou a zavedenou základnou dobrovolníků, které umožňují hostování sportovních soutěží světové úrovně.

Sportovci Speciálních olympiád mají společně se Sjednocenými partnery příležitost soutěžit v sedmi sportech – v alpském lyžování, snowboardingu, florbalu, běhu na lyžích, krasobruslení, rychlobruslení na krátké dráze a sněžnicování.

O hnutí Speciálních olympiád

Hnutí Speciálních olympiád bylo založeno v roce 1968 s cílem bojovat proti diskriminaci lidí s mentálním handicapem. Zasluhujeme se o to, aby všichni lidé byli přijímáni, a to prostřednictvím síly sportu a programů specializovaných na vzdělávání, zdraví a rozvoj vůdčích schopností. Speciální olympiády se zaměřují na více než 30 olympijských sportů a organizují více než 100000 her a sportovních soutěží ročně. Členy hnutí je spolu s více než jedním milionem trenérů a dobrovolníků více než šest milionů sportovců a Sjednocených partnerů z více než 190 zemí a regionů. Předchozí ročník Světových zimních her Speciálních olympiád se konal roku 2017 v Rakousku.

Světové hry Speciálních olympiád se konají každé dva roky střídavě v létě a v zimě a celosvětově je vysílá ESPN, oficiální televizní a rozhlasový partner hnutí Speciálních olympiád.

Spojte se s námi na: Facebook u , YouTube, Instagram u , LinkedInu a na našem blogu na stránce Medium. Více informací naleznete na webových stránkách www.SpecialOlympics.org.

O Ruských Speciálních olympiádách

Hnutí Ruských Speciálních olympiád bylo založeno roku 1999 a jedná se o jeden z největších národních programů hnutí Speciálních olympiád. V Rusku se tělesné výchovy účastní zhruba 130000 lidí s mentálním handicapem a každoročně se v rámci programu Ruských Speciálních olympiád koná na 5000 akcí tělesné kultury na městské, regionální a celoruské úrovni. Ruští sportovci se zvláštními potřebami se každoročně, společně se sportovci na různých vedoucích pozicích, účastní mezinárodních turnajů, které hnutí pořádá. V současné době má hnutí Speciálních olympiád kanceláře v 62 ruských regionech.

Hnutí Speciálních olympiád poskytuje celoročně sportovní tréninky v olympijských disciplínách pro děti a dospělé s mentálním handicapem. V Rusku již začalo školení budoucích účastníků nadcházející speciální olympiády. Ruští sportovci se zvláštními potřebami se mohou připojit ke svému regionálnímu týmu na webu https://specialolympics.ru/programs

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/1434328/Special_Olympics_International_Kazan_2022.jpg

SOURCE Special Olympics International