As Olimpíadas Especiais revelam o logotipo do dragão mítico para os Jogos Mundiais de Inverno de 2022

KAZAN, Rússia, 8 de Fevereiro de 2021 / PRNewswire/ -- Na sexta-feira, 5 de fevereiro, o comitê organizador local para os Jogos Mundiais de Inverno das Olimpíadas Especiais de Kazan 2022 revelou o logotipo do evento global durante uma cerimônia no Kremlin de Kazan, patrimônio mundial da UNESCO.

O logotipo incorpora um rico simbolismo e foi desenvolvido em parte por meio de um concurso entre designers de toda a Rússia. A identidade visual é baseada no conceito do vencedor Artemiy Lebedev: o Zilant —uma criatura mítica em forma de dragão, símbolo da cidade de Kazan— abraça uma tulipa estilizada, nativa da região de Tartaristão, atuando como representação do rio Volga. A representação do Zilant abraçando o logotipo simboliza amizade, hospitalidade e alegria.

No centro do logotipo, cinco figuras voam em um círculo, representando o movimento global das Olimpíadas Especiais. Ao redor das figuras voadoras está o Volga, o maior rio da Europa, às margens do qual Kazan está situada. O mítico dragão Zilant envolve o logotipo enquanto protege e dá as boas-vindas a todos os participantes e convidados dos jogos.

"Acreditamos que o logotipo e o mascote coloridos atrairão a atenção de todas as pessoas", disse Olga Slutsker, presidente das Olimpíadas Especiais da Rússia. "O logotipo chama a atenção para o objetivo das Olimpíadas Especiais da Rússia: desenvolver uma sociedade de inclusão, justiça e oportunidades iguais para todos, independentemente da capacidade."

"Estamos muito orgulhosos de que os símbolos de Kazan tenham se transformado no mascote oficial dos Jogos", disse Vladimir Leonov, Ministro do esporte do Tartaristão. "O Zilant não é como outros dragões. Ele é simpático e casual, e adiciona brilho, alma e variedade aos Jogos Mundiais de Inverno das Olimpíadas Especiais".

O evento transmitido ao vivo apresentou o logotipo projetado no Kremlin de Kazan durante um concerto com a cantora mezzo-soprano Liza Novikova e o compositor russo-ucraniano Igor Krutoy. Liza (Elizaveta) Novikova tem uma deficiência intelectual e um canal no YouTube onde cativou uma base de fãs, incluindo muitos outros cantores profissionais de ópera. Ela regularmente se apresenta em sua cidade natal, São Petersburgo. Liza cantou uma composição da ópera italiana Ulisses, cujo tema é a importância de se concentrar na viagem em si, e não no destino final. Igor Krutoy é um compositor, produtor e promotor musical ucraniano e russo. Ele organiza a competição New Wave para jovens artistas de música popular.

Os Jogos Mundiais de Inverno das Olimpíadas Especiais de Kazan 2022 serão abertos em 22 de Janeiro de 2022 com a participação de 2.000 atletas de mais de 100 países e com o apoio de 3.000 voluntários. Kazan é considerada a capital não oficial dos esportes da Rússia, e tem as instalações esportivas, a infraestrutura e a base de voluntários necessárias para realizar competições de primeira classe.

Os atletas das Olimpíadas Especiais e parceiros da Unified terão a oportunidade de competir em sete esportes nos Jogos Mundiais de Inverno de Kazan 2022: esqui alpino, snowboard, floorball, esqui cross-country, patinação artística, patinação de velocidade em pista curta e snowshoeing.

Sobre as Olimpíadas Especiais

Fundada em 1968, as Olimpíadas Especiais são um movimento global para acabar com a discriminação contra pessoas com deficiências intelectuais. Promovemos a aceitação de todas as pessoas por meio do poder do esporte e da programação em educação, saúde e liderança. Com mais de seis milhões de atletas e parceiros da Unified Sports, em mais de 190 países e territórios , contando com mais de um milhão de técnicos e voluntários, as Olimpíadas Especiais oferecem mais de 30 esportes do tipo olímpico e mais de 100.000 jogos e competições todos os anos.

Os Jogos Mundiais das Olimpíadas Especiais são realizados a cada dois anos, alternando entre o verão e o inverno, e são transmitidos em todo o mundo pela ESPN, parceira oficial de televisão e transmissão de rádio do movimento das Olimpíadas Especiais. Os Jogos Mundiais de Inverno anteriores foram realizados em 2017, na Áustria.

Saiba mais no: Facebook, YouTube, Instagram, LinkedIn e blog no Medium. Mais informações no site www.SpecialOlympics.org.

Sobre as Olimpíadas Especiais da Rússia

As Olimpíadas Especiais da Rússia foram fundadas em 1999 e representam um dos maiores programas nacionais do movimento global das Olimpíadas Especiais. Na Rússia, cerca de 130.000 pessoas com deficiência intelectual estão envolvidas na educação física, e cerca de 5.000 eventos de cultura física municipal, regional e em todos os níveis da Rússia são realizados anualmente sob o programa das Olimpíadas Especiais da Rússia. Atualmente, existem escritórios regionais das Olimpíadas Especiais em 62 regiões da Rússia. Os atletas russos com deficiências intelectuais participam anualmente de torneios internacionais no programa das Olimpíadas Especiais da Rússia com atletas ocupando várias posições de liderança.

As Olimpíadas Especiais oferecem treinamento esportivo durante todo o ano em vários esportes olímpicos para crianças e adultos com deficiências intelectuais. O treinamento dos futuros participantes das Olimpíadas Especiais já começou em toda a Rússia. Os atletas russos com deficiências intelectuais podem entrar em uma equipe de sua região pelo site: https://specialolympics.ru/programs.

