Olimpiada Specjalna prezentuje logo Światowych Igrzysk Zimowych 2022 przedstawiające legendarnego smoka

W środku logo widać pięć latających wokół okręgu postaci, które oznaczają globalny ruch Olimpiad Specjalnych. Postaci otacza Wołga, największa rzeka w Europie, nad której brzegami leży Kazań. Legendarny smok Zilant otacza logo, chroniąc i witając wszystkich uczestników i gości Igrzysk.

„Uważamy, że to kolorowe logo i maskotka przyciągną wzrok każdego – powiedziała Olga Slutsker, prezes Rosyjskich Olimpiad Specjalnych. - Zwraca ono uwagę na cel Rosyjskich Olimpiad Specjalnych – promowanie włączenia społecznego, sprawiedliwości i równych szans dla każdego niezależnie od możliwości".

„Jesteśmy bardzo dumni, że symbole Kazania stały się oficjalną maskotką Igrzysk – powiedział Władimir Leonow, minister sportu Tatarstanu. - Zilant jest wyjątkowym smokiem. Jest przyjazny i swobodny oraz dodaje blasku, charakteru i różnorodności Światowym Igrzyskom Zimowych Olimpiad Specjalnych".

Wydarzenie relacjonowane na żywo obejmowało projekcję logo na kazańskim Kremlu podczas koncertu z udziałem śpiewaczki mezzosopranowej Lizy Nowikowej i rosyjsko-ukraińskiego kompozytora Igora Krutoja. Liza (Elizawieta) Nowikowa jest osobą niepełnosprawną intelektualnie i prowadzi kanał na YouTube, na którym zgromadziła grono fanów, w tym wiele profesjonalnych śpiewaczek i śpiewaków operowych. Nowikowa regularnie koncertuje w swoim rodzinnym mieście Petersburg. Liza wykonała kompozycję z włoskiej opery Ulisse, która opowiada o skupieniu się na drodze, a nie na celu. Igor Krutoj jest ukraińsko-rosyjskim kompozytorem, wykonawcą, producentem i propagatorem muzyki. Krutoj organizuje konkurs New Wave dla młodych wykonawców muzyki popularnej.

Światowe Igrzyska Zimowe Olimpiad Specjalnych 2022 w Kazaniu rozpoczynają się 22 stycznia 2022 r. i weźmie w nich udział ponad 2 tys. sportowców z ponad 100 krajów, którym towarzyszyć będzie 3 tys. wolontariuszy. Kazań uchodzi za stolicę sportową Rosji i posiada obiekty sportowe, infrastrukturę i bazę wolontariuszy odpowiednią do organizacji zawodów na światowym poziomie.

Podczas Światowych Igrzysk Zimowych Olimpiad Specjalnych 2022 w Kazaniu zawodnicy Olimpiad Specjalnych i zrzeszeni partnerzy będą mieli okazję rywalizować w siedmiu dyscyplinach sportowych: narciarstwie alpejskim, snowboardzie, unihokeju, biegach narciarskich, łyżwiarstwie figurowym, łyżwiarstwie szybkim i chodzeniu na rakietach śnieżnych.

Olimpiady Specjalne

Organizacja Olimpiad Specjalnych, założona w 1968 roku, to międzynarodowy ruch mający na celu wyeliminowanie dyskryminacji osób z niepełnosprawnością intelektualną. Promuje akceptację wszystkich osób poprzez moc sportu i programów w dziedzinie edukacji, zdrowia i przywództwa. Olimpiady Specjalne organizują każdego roku ponad 30 wydarzeń sportowych typu olimpijskiego oraz ponad 100 tys. innych imprez i konkursów z udziałem ponad sześciu milionów sportowców i zrzeszonych partnerów w ponad 190 krajach i regionach oraz ponad miliona trenerów i wolontariuszy.

Igrzyska Olimpiad Specjalnych odbywają się co dwa lata, na przemian latem i zimą oraz są transmitowane na całym świecie przez stację ESPN, oficjalnego telewizyjnego i radiowego partnera ruchu Olimpiad Specjalnych. Poprzednie Światowe Igrzyska Zimowe odbyły się w 2017 r. w Austrii.

Dowiedz się więcej: Facebook , YouTube , Instagram , LinkedIn i blog na Medium. Więcej informacji na www.SpecialOlympics.org .

Rosyjskie Olimpiady Specjalne

Organizacja Rosyjskie Olimpiady Specjalne (Special Olympics Russia) została założona w 1999 roku i jest jednym z największych programów krajowych należących do światowego ruchu Olimpiad Specjalnych. W Rosji około 130 tys. osób z niepełnosprawnością intelektualną jest zaangażowanych w wychowanie fizyczne, natomiast w ramach programu Rosyjskie Olimpiady Specjalne co roku organizowanych jest około 5 tys. imprez z zakresu kultury fizycznej na szczeblu lokalnym, regionalnym i ogólnokrajowym. Obecnie w Rosji biura regionalne Olimpiad Specjalnych działają w 62 regionach. Rosyjscy sportowcy z niepełnosprawnością intelektualną co roku biorą udział w międzynarodowych turniejach w ramach programu Rosyjskie Olimpiady Specjalne, w których sportowcy piastują rozmaite stanowiska przywódcze.

Special Olympics Russia przez cały rok organizuje szkolenia sportowe w różnych dyscyplinach sportowych typu olimpijskiego, przeznaczone zarówno dla dzieci, jak i dorosłych z niepełnosprawnością intelektualną. Szkolenie przyszłych uczestników Olimpiad Specjalnych na terenie całej Rosji już się rozpoczęło. Rosyjscy sportowcy z niepełnosprawnością intelektualną mogą dołączyć do zespołu w swoim regionie za pośrednictwem strony internetowej: https://specialolympics.ru/programs

Zdjęcie - https://mma.prnewswire.com/media/1434328/Special_Olympics_International_Kazan_2022.jpg

SOURCE Special Olympics International