Специальная Олимпиада представляет логотип Всемирных зимних игр 2022 -- мифического дракона

Этот глубоко символичный логотип был частично разработан в рамках конкурса дизайнеров, проводившегося по всей России. Визуальная идентичность основана на концепции победителя Артемия Лебедева: Зилант — мифологическое существо в образе дракона и символ Казани — обнимает стилизованный тюльпан — цветок родом из Татарстана, служащий визитной карточкой реки Волги. Изображение Зиланта, охватывающего логотип, символизирует дружбу, гостеприимство и радость.

В центре логотипа располагаются пять кружащихся фигур, представляющих всемирное движение Специальных Олимпийских игр. Кружащиеся фигуры опоясывает Волга — крупнейшая река Европы, на берегах которой стоит Казань. Мифический дракон Зилант окружает логотип плотным кольцом, радушно принимая под свою защиту всех участников и гостей Игр.

«Мы верим, что такой красочный логотип сразу притянет взгляды окружающих, — заявила президент Специальной Олимпиады в России Ольга Слуцкер. — Он поможет привлечь внимание людей к цели Специальной Олимпиады в России: построить общество открытости, справедливости и равных возможностей для всех и каждого независимо от способностей».

«Мы очень гордимся, что официальным талисманом Игр стали символы Казани, — заявил министр спорта Республики Татарстан Владимир Леонов. — Зилант не похож на других драконов. Он дружелюбно и непринужденно общается со зрителями, добавляя яркости, душевности и разнообразия фирменному стилю Всемирных зимних игр Специальной Олимпиады».

В ходе концертной программы с участием певицы меццо-сопрано Лизы Новиковой и композитора Игоря Крутого, транслировавшейся в прямом эфире, проекция логотипа Игр появилась на стене Казанского Кремля. Солистка с особенностями интеллектуального развития Лиза (Елизавета) Новикова имеет YouTube-канал, собравший большое число поклонников ее таланта, включая многих коллег по оперной сцене. Она регулярно выступает с концертами в родном Санкт-Петербурге. Лиза исполнила композицию из итальянской оперы Улисс с рассказом о том, как само путешествие может быть важнее места его назначения. Игорь Крутой — российский и украинский композитор, исполнитель, продюсер и музыкальный промоутер. Он также является организатором конкурса молодых исполнителей популярной музыки «Новая волна».

Всемирные зимние игры Специальной Олимпиады 2022 года в Казани, открывающиеся 22 января 2022 года, пройдут с участием 2000 спортсменов из более чем 100 стран при поддержке 3000 волонтеров. Город Казань, который считается неофициальной спортивной столицей России, располагает спортивными объектами, инфраструктурой и сложившейся волонтерской базой, позволяющими ему проводить соревнования мирового класса.

Спортсмены и юнифайд-партнеры, участвующие во Всемирных зимних играх Специальной Олимпиады, смогут соревноваться в семи видах спорта: горные лыжи, сноуборд, флорбол, лыжные гонки, фигурное катание, шорт-трек и ходьба на снегоступах.

Информация о Специальной Олимпиаде

Специальная Олимпиада, основанная в 1968 году, представляет собой всемирное движение, направленное на прекращение дискриминации в отношении людей с особенностями интеллектуального развития. Мы способствуем формированию благосклонного отношения ко всем людям за счет возможностей спорта и реализации программ по развитию образования, здравоохранения и лидерских качеств. Специальная Олимпиада, объединяющая свыше шести миллионов спортсменов и юнифайд-партнеров из более чем 190 стран и регионов, а также более миллиона тренеров и волонтеров, ежегодно проводит свыше 100 тысяч соревнований по более чем 30 олимпийским видам спорта.

Всемирные игры Специальной Олимпиады проводятся каждые два года поочередно в летний и зимний периоды и транслируются по всему миру телеканалом ESPN, являющимся официальным телерадиовещательным партнером всемирного движения Специальных Олимпийских игр. Предыдущие Всемирные зимние игры проводились в 2017 году в Австрии.

Подробнее см. в социальных сетях Facebook, YouTube, Instagram, LinkedIn, а также в блоге на платформе Medium. Более подробная информация представлена на сайте по адресу: www.SpecialOlympics.org.

Информация о Специальной Олимпиаде России

Специальная Олимпиада России, основанная в 1999 году, является одной из крупнейших национальных программ в рамках всемирного движения Специальных Олимпийских игр. В России около 130 тысяч людей с особенностями интеллектуального развития вовлечены в процесс физического воспитания и принимают участие более чем в 5000 физкультурных мероприятиях, ежегодно проводимых на муниципальных, региональных и общероссийском уровнях по программе Специальной Олимпиады России. В настоящее время региональные отделения Специальной Олимпиады действуют в 62 регионах России. Российские атлеты с особенностями интеллектуального развития ежегодно участвуют в международных соревнованиях по программе Специальной Олимпиады России, в рамках которой спортсмены занимают различные руководящие должности.

Специальная Олимпиада обеспечивает спортивную подготовку для детей и взрослых с особенностями интеллектуального развития по различным олимпийским дисциплинам на протяжении всего года. Подготовка будущих участников Специальной Олимпиады уже началась по всей России. Российские спортсмены с особенностями интеллектуального развития могут присоединиться к команде в своем регионе на сайте https://specialolympics.ru/programs.

Фото — https://mma.prnewswire.com/media/1434328/Special_Olympics_International_Kazan_2022.jpg

SOURCE Special Olympics International