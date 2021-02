Inštitút pre meranie a vyhodnocovanie zdravia (IHME) rozširuje prognózu pre COVID-19 a predpokladá, že do 1. júna dôjde na celom svete k viac ako 3,5 miliónom úmrtí

Rýchla realizácia očkovania a nosenie rúšok sú pre zvládnutie pandémie nevyhnutné

SEATTLE, 8. februára 2021 /PRNewswire/ -- Posledné predpovede o ochorení COVID-19 od Inštitútu pre meranie a vyhodnocovanie zdravia z Lekárskej fakulty Washingtonskej univerzity predpokladajú, že do 1. júna dôjde na celom svete k viac ako 3,5 miliónom úmrtí.

Očakáva sa, že v Spojených štátoch amerických bude do 1. júna 631 000 obetí. Ak by sa v USA zvýšilo používanie rúšok na 95%, mohlo by to do v období do 1. júna zachrániť 44 000 životov.

"Existujú vážne obavy, že vzhľadom na šírenie nových mutácií vírusu COVID-19 bude dosiahnutie skupinovej imunity potrebné k ukončeniu pandémie zložité alebo dokonca nemožné," povedal Dr. Christopher Murray, riaditeľ IHME. „COVID-19 budeme schopní dostať pod kontrolu, ak sa budeme naďalej zameriavať na stratégie, ktoré pomáhajú udržať šírenie vírusu na nízkej úrovni, ako je vyhýbať sa zhromažďovaniu, nosiť rúška a ďalšie opatrenia a zároveň pracovať na tom, aby bolo zaočkovaných čo najviac ľudí."

"Nové varianty COVID-19 nám prezrádzajú viac o účinnosti vakcín, rovnako ako sile prirodzenej imunity z predtým prekonaných infekcií," povedal Murray. "Starostlivo monitorujeme výsledky klinických štúdií, pretože nové poznatky by mohli mať značný vplyv na trajektóriu pandémie a to sa odráža v našom modeli."

"Aj keď skôr prekonané infekcie nemusia byť účinné pre zabránenie prenosu nových mutácií, existujú jasné náznaky, že očkovanie by mohlo byť schopné zabrániť polovici až dvoch tretinám prípadov so závažným priebehom alebo s úmrtím na tieto formy vírusu," povedal Murray.

Očakáva sa, že v období do 1. júna bude v dôsledku pandémie COVID-19 v 110 krajinách vysoký alebo extrémne vysoký tlak na jednotky intenzívnej starostlivosti. Ak sa ľudia po očkovaní vrátia k normálnej úrovni mobility, mohlo by v 17 štátoch USA a 13 krajinách Európy v apríli a máji dôjsť k nárastu počtu úmrtí denne.

Predpovede IHME vychádzajú z epidemiologického modelu, ktorý zahŕňa údaje o prípadoch, úmrtiach a výskyte protilátok, rovnako ako o počte vykonaných testov na jednotlivých miestach, zavádzaní očkovania, mobilite, regulácii spoločenského odstupu, používaní rúšok, hustote populácie a vekovej štruktúre a sezónnom výskyte pneumónie, ktorá ukazuje silnú spojitosť s trajektóriou COVID-19.

Nové predpovede pre všetky krajiny nájdete na adrese https://covid19.healthdata.org/ .

O Inštitúte pre meranie a vyhodnocovanie zdravia (IHME)

Inštitút pre meranie a vyhodnocovanie zdravia (Institute for Health Metrics and Evaluation - IHME) je nezávislá globálna zdravotnícka výskumná organizácia na Lekárskej fakulte Washingtonskej univerzity, ktorá ponúka presné a spoľahlivé údaje o najzávažnejších zdravotných problémoch sveta a vyhodnocuje stratégie, využívané pri riešení týchto problémov. IHME sa snaží o maximálnu transparentnosť svojich informácií a preto svoje informácie sprístupňuje širokej verejnosti tak, aby politici mali k dispozícii dôkazy a informácie, ktoré potrebujú na to, aby robili kvalifikované a informované rozhodnutia o investovaní finančných prostriedkov a ďalších zdrojov do zlepšenia zdravia populácie.

