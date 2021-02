Institut pro měření a vyhodnocování zdraví (IHME) rozšiřuje prognózu COVID-19, předpokládá, že do 1. června dojde na celém světě k více než 3,5 milionu úmrtí

Rychlá realizace očkování a nošení roušek je pro zvládnutí pandemie nezbytné

SEATTLE, 6. února 2021 /PRNewswire/ -- Poslední předpovědi o onemocnění COVID-19 od Institutu pro měření a vyhodnocování zdraví z Lékařské fakulty Washingtonské univerzity předpokládají, že do 1. června dojde na celém světě k více než 3,5 milionům úmrtí.

Očekává se, že ve Spojených státech amerických bude do 1. června 631 000 obětí. Pokud by se v USA zvýšilo používání roušek na 95%, mohlo by to do v období do 1. června zachránit 44 000 životů.

„Existují závažné obavy, že vzhledem k šíření nových mutací viru COVID-19 bude dosažení skupinové imunity nutné k ukončení pandemie složité nebo dokonce nemožné," řekl Dr. Christopher Murray, ředitel IHME. „Budeme schopni dostat COVID-19 pod kontrolu, pokud se budeme nadále zaměřovat na strategie, které pomáhají udržet šíření viru na nízké úrovni, jako je vyhýbat se shromažďování, nosit roušky a další opatření a zároveň pracovat na tom, aby bylo naočkováno co nejvíce lidí."

„Nové varianty COVID-19 nám prozrazují víc o účinnosti vakcín, stejně jako síle přirozené imunity z dříve prodělaných infekcí," řekl Murray. „Pečlivě monitorujeme výsledky klinických studií, protože nové poznatky by mohly mít značný vliv na trajektorii pandemie a to se odráží v našem modelu."

„I když dříve prodělané infekce nemusí být účinné pro zabránění přenosu nových mutací, existují jasné náznaky, že očkování by mohlo být schopno zabránit polovině až dvou třetinám případů se závažným průběhem nebo úmrtí na tyto formy viru," řekl Murray.

Očekává se, že v období do 1. června bude v důsledku pandemie COVID-19 ve 110 zemích vysoký nebo extrémně vysoký tlak na jednotky intenzivní péče. Pokud se naočkovaní vrátí k normální úrovni mobility, mohlo by v 17 státech USA a 13 zemích Evropy v dubnu a květnu dojít k nárůstu počtu úmrtí denně.

Předpovědi IHME vychází z epidemiologického modelu, který zahrnuje údaje o případech, úmrtích a výskytu protilátek, stejně jako o počtu provedených testů na jednotlivých místech, zavádění očkování, mobilitě, regulaci společenského odstupu, používání roušek, hustotě populace a věkové struktuře a sezónním výskytu pneumonie, která ukazuje silnou spojitost s trajektorií COVID-19.

Nové předpovědi pro všechny země naleznete na adrese https://covid19.healthdata.org/.

O Institutu pro měření a vyhodnocování zdraví (IHME)

Institut pro měření a vyhodnocování zdraví (Institute for Health Metrics and Evaluation - IHME) je nezávislá globální zdravotnická výzkumná organizace na Lékařské fakultě Washingtonské univerzity, která nabízí přesné a spolehlivé údaje o nejzávažnějších zdravotních problémech světa a vyhodnocuje strategie, využívané při řešení těchto problémů. IHME usiluje o maximální průhlednost svých informací a proto své informace zpřístupňuje široké veřejnosti tak, aby politici měli k dispozici důkazy a informace, které potřebují k tomu, aby činili kvalifikovaná a informovaná rozhodnutí o investování finančních prostředků a dalších zdrojů do zlepšení zdraví populace.

