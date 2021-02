IHME przedstawia prognozy dotyczące przebiegu pandemii COVID-19 na okres do 1 czerwca, przewidując, że łączna liczba zgonów na świecie przekroczy 3,5 mln

Szybkie przeprowadzenie szczepień i noszenie masek jako czynniki kluczowe w kontekście powstrzymania pandemii.

SEATTLE, 5 lutego 2021 r. /PRNewswire/ -- Według najnowszych prognoz dotyczących przebiegu pandemii COVID-19 Instytutu Metryki i Oceny Zdrowia (IHME) działającego przy Szkole Medycznej Uniwersytetu Waszyngtońskiego, do dnia 1 czerwca całkowita liczba zgonów na świecie przekroczy 3,5 mln.

Do dnia 1 czerwca całkowita liczba zgonów w Stanach Zjednoczonych może wynieść 631 tys. Zwiększenie stopnia korzystania z maseczek do 95% na terenie kraju może ocalić życie 44 tys. osób w okresie od teraz do 1 czerwca.

„Istnieją silne obawy, że wskutek rozprzestrzeniania się nowych odmian koronawirusa osiągnięcie odporności stadnej, która jest niezbędna do zakończenia pandemii, może okazać się trudne lub niemożliwe - powiedział dr Christopher Murray, dyrektor IHME. - Powstrzymanie pandemii COVID-19 może być możliwe, jeżeli będziemy kontynuować realizację strategii ukierunkowanych na ograniczanie transmisji wirusa, takich jak unikanie zgromadzeń, noszenie maseczek i wdrażanie innych środków - jednocześnie starając się szczepić jak najwięcej osób".

„Nowe odmiany COVID-19 dostarczają nam nowych informacji na temat skuteczności szczepionek oraz naturalnej odporności nabytej wskutek przebycia infekcji - zauważył Murray. - Uważnie monitorujemy wyniki badań klinicznych, ponieważ nowe doniesienia mogą mieć istotny wpływ na trajektorię przebiegu pandemii, co oczywiście uwzględnimy w naszym modelu".

„Chociaż przebyte infekcje mogą okazać się nieskuteczne w blokowaniu transmisji nowych odmian wirusa, istnieją jasne wskazówki, że szczepionki mogą zapobiec połowie lub nawet dwóm trzecim ciężkich przypadków i zgonów powodowanych przez te odmiany" - dodał Murray.

Oczekuje się, że w okresie od teraz do 1 czerwca 110 krajów zanotuje wysokie lub bardzo wysokie wskaźniki zajęcia łóżek na oddziałach intensywnej terapii z powodu COVID-19. Jeżeli osoby, które przyjmą szczepionkę, wrócą na poprzedni poziom mobilności, 17 stanów USA i 13 krajów europejskich może odnotować dzienny przyrost zgonów w miesiącach kwiecień-maj.

Prognozy IHME opierają się na modelu epidemiologicznym, który obejmuje dane na temat przypadków, zgonów i powszechnego występowania przeciwciał, a także wskaźników realizacji testów w kierunku COVID-19 w określonych lokalizacjach, wejścia na rynek szczepionek, mobilności, zasad utrzymywania dystansu społecznego, używania masek, gęstości zaludnienia i struktury wieku, a także sezonowości zapalenia płuc, wykazujących silną korelację z trajektorią przebiegu pandemii COVID-19.

Nowe prognozy dla wszystkich krajów są dostępne na stronie: https://covid19.healthdata.org/.

Instytut Metryki i Oceny Zdrowia

Instytut Metryki i Oceny Zdrowia (ang. Institute for Health Metrics and Evaluation, IHME) to niezależny instytut prowadzący badania w dziedzinie zdrowia na świecie, działający przy Szkole Medycznej Uniwersytetu Waszyngtońskiego, który dostarcza rygorystycznych i porównywalnych pomiarów najistotniejszych kwestii zdrowotnych na świecie i dokonuje oceny strategii ich eliminowania. IHME wyznaje zasadę przejrzystości i zapewnia szeroki dostęp do informacji, dzięki czemu decydenci zyskują dowody potrzebne do podejmowania uzasadnionych decyzji w kwestii przydziału zasobów na rzecz poprawy zdrowia ludności.

