Le logiciel d'Apstra améliore la rapidité et la fiabilité du déploiement et des opérations des réseaux SONiC dans les data centers

Apstra n'a jamais failli à sa promesse d'améliorer considérablement la vitesse et la fiabilité du déploiement et des opérations des réseaux SONiC dans les data centers afin de répondre rapidement aux besoins du secteur et en matière d'innovation. Apstra intègre SONiC, développé par Microsoft et Open Compute Project (OCP), dans le but de créer une configuration et une automatisation qui facilitent le déploiement et les opérations dans le réseau des data centers.

Aspra et SONiC respectent des protocoles essentiels pour le réseau des entreprises. Désormais, toutes les entreprises clientes pourront voir les avantages et les gains d'efficacité importants de l'open networking, que les entreprises dotées d'un data center hyperscale ou web-scale reconnaissent depuis des années.

La dernière version du logiciel d'Apstra comprend ce qui suit :

Soutien commercial à un fournisseur unique pour SONiC

Améliorations logicielles axées sur la stabilité, l'extensibilité et les opérations

Améliorations des fonctionnalités, y compris l'interconnexion du data center, le Top-of-Rack et la parité de la fonctionnalité Spine avec les fournisseurs de réseaux commerciaux

Ces améliorations permettent une automatisation avancée de la création, des opérations, du dépannage et des protocoles de sécurité des déploiements de SONiC aux jours 0-2, laquelle simplifie considérablement la gestion du réseau des data centers. Ce faisant, Apstra permet aux entreprises d'adopter un seul et même modèle opérationnel pour différents fournisseurs de matériel et systèmes d'exploitation de réseau, comme SONiC, Juniper, Arista, Cisco, Cumulus, Dell et VMware.

« Apstra élimine les obstacles à l'intégration et est un catalyseur stratégique pour les entreprises qui déploient et utilisent SONiC, a déclaré Mansour Karam, cofondateur et président d'Apstra. Le logiciel d'Apstra élimine la complexité des systèmes d'exploitation à commutateur pour présenter un modèle opérationnel uniforme pour toutes les options de système d'exploitation à commutateur, y compris SONiC. »

De plus, cette solution combine du matériel, une automatisation et des capacités d'analyse de pointe qui favorisent la transformation des data centers des entreprises tout en tirant parti de l'open networking pour se dégager de l'enfermement propriétaire. Apstra est un fervent défenseur de la désagrégation des réseaux, et nous maintenons notre engagement à fournir des opérations d'infrastructure indépendantes du matériel, clés en main, automatisées et d'échelle. L'intégration de la dernière version de SONiC élargit les possibilités de déploiement de réseaux de data centers pour les entreprises en éliminant les contraintes matérielles et les complexités.

« C'est en écoutant nos clients et en alignant notre cycle d'innovation sur leurs besoins que nous avons pu lancer ce nouveau logiciel, a déclaré Jeff Jones, vice-président principal des ventes chez Apstra. Cette solution intègre nos capacités inégalées d'automatisation, de validation et d'analyse en IBN, que nos clients utilisent aujourd'hui dans leurs réseaux Arista, Cisco et Cumulus, Dell, Juniper et VMware. »

Apstra permet aux organisations d'automatiser toutes les tâches liées aux réseaux SONiC, y compris la conception, la création, le déploiement et les opérations. Cette solution de premier plan tire parti de capacités d'analyse IBN avancées pour contrôler le réseau en permanence, ce qui élimine la complexité, les vulnérabilités et les pannes et donne lieu à un réseau sécurisé et résilient. Pour savoir comment transformer votre entreprise avec Apstra, consultez le site https://apstra.com/.

À propos d'Apstra Inc

Apstra® est une multinationale de logiciels qui offre une solution unifiée pour automatiser l'architecture et les opérations du réseau des data centers. Le produit phare d'Apstra, AOS, permet aux entreprises d'automatiser toutes les tâches liées à leur réseau – de la conception à la création, en passant par le déploiement et les opérations – pour qu'elles puissent le transformer rapidement et de façon fiable tout en utilisant efficacement le capital humain et en se dégageant de l'enfermement propriétaire propre à certains fournisseurs de matériel. Les organisations qui utilisent AOS ont vu leurs dépenses d'exploitation diminuer de plus de 80 % et leur agilité et leur fiabilité augmenter respectivement de 99 % et de plus de 70 %. AOS tire parti des capacités d'analyse IBN avancées d'Apstra pour contrôler le réseau en permanence, ce qui élimine la complexité, les vulnérabilités et les pannes et donne lieu à un réseau sécurisé et résilient.

Fondée en 2014 par David Cheriton, Mansour Karam et Sasha Ratkovic – leaders reconnus de l'industrie du networking –, Apstra est basée à Menlo Park, en Californie, et a des bureaux dans le monde entier.

