LIMIT BREAK RÉCOLTE 200 MILLIONS DE DOLLARS

PARK CITY, Utah, 31 août 2022 /PRNewswire/ -- Limit Break Inc., une entreprise fondée par Gabriel Leydon et Halbert Nakagawa, annonce avoir recueilli 200 millions de dollars en capital d'investissement auprès de Buckley Ventures, Standard Crypto et Paradigm Ventures.

Limit Break, connue pour la collection NFT DigiDaigaku , a également récolté des fonds auprès d'investisseurs tels que FTX, Coinbase Ventures, Anthos Capital, SV Angel et Shervin Pishevar. « Nous avons l'équipe, les partenaires et les investisseurs idéaux pour faire entrer l'industrie du jeu vidéo dans une nouvelle ère », a annoncé M. Leydon.

Messieurs Leydon et Nakagawa sont connus pour avoir fondé Machine Zone, avec sa publicité haute en couleurs mettant en vedette des célébrités comme Arnold Schwarzenegger, Mariah Carey et Kate Upton, et ses titres les plus rentables comme Game of War, Mobile Strike et Final Fantasy XV : Les Empires. Leydon et Nakagawa, connus pour être des pionniers du jeu « Free-to-Play », prennent un nouveau tournant avec Limit Break.

« C'est la fin du jeu Free-to-Play », a asséné Leydon, « et Limit Break est là pour le remplacer. »

Le premier projet de Limit Break, la collection NFT DigiDaigaku , a été offert gratuitement au public. Limit Break s'attend à ce que les « Free Mint Games » remplacent la levée de fonds de style IPO qui a dominé l'espace NFT en 2021 et a permis aux créateurs de jeux potentiels de vendre des parties de leurs futurs titres estampillés « Play-to-Earn » pour plusieurs centaines de millions de dollars. « Ce modèle ne fonctionne pas », a expliqué M. Leydon, « mais notre modèle Free-to-Own marchera, lui. »

Selon M. Leydon, les quelques jeux « Play-to-Earn » (« jouer pour gagner ») qui obtiennent un certain succès se transforment inévitablement en « Play-to-Sell » (« jouer pour vendre ») alors que les joueurs-investisseurs font s'effondrer les marchés et se débarrassent des NFT et des cryptomonnaies qui perdent de plus en plus de valeur alors qu'elles permettaient autrefois de maintenir la cohésion d'économies bâties avec soin.

Avec le lancement de DigiDaigaku, Limit Break prévoit d'introduire un nouveau modèle appelé « Free-to-Own » qui remplacera à la fois le « Play-to-Earn » et le « Free-to-Play ».

Limit Break a été fondée en août 2021. Son nom est inspiré de la technique de combat « Limit Break » popularisée dans des RPG comme la série des Final Fantasy. M. Leydon, qui a fait son entrée dans l'industrie du jeu vidéo en tant que testeur de jeux dans les années 1990, a construit Limit Break autour de sa vision d'un jeu vidéo Web 3 interactif et amusant, et cherche à combler un vide majeur dans cet espace naissant.

« Les gens parlent du jeu vidéo sur le Web 3 comme de quelque chose de futuriste et d'inéluctable », a déclaré M. Leydon, « mais ce n'est pas le cas. Cela nécessite des personnes pour bien le concevoir et le construire. Et ces gens travaillent chez Limit Break. »

