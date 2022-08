Společnost Limit Break vybrala 200 milionů dolarů

PARK CITY, Utah, 31. srpna 2022 /PRNewswire/ -- Společnost Limit Break Inc., založená Gabrielem Leydonem a Halbertem Nakagawou, oznamuje, že získala investiční kapitál ve výši 200 milionů dolarů od společností Buckley Ventures, Standard Crypto a Paradigm Ventures.

K dalším investorům společnosti Limit Break, kterou proslavila kolekce NFT DigiDaigaku, patří také FTX, Coinbase Ventures, Anthos Capital, SV Angel a Shervin Pishevar. „Máme skvělé partnery, skvělé investory a skvělý tým, který posune herní průmysl do nové éry," oznámil Leydon.

Nakagawa a Leydon jsou známí jako zakladatelé společnosti Machine Zone, k níž patří okázalé reklamy s celebritami jako Arnold Schwarzenneger, Mariah Carey a Kate Upton a nejvýdělečnější mobilní herní tituly včetně Game of War, Mobile Strike a Final Fantasy XV: A New Empire. Jména Leydona a Nakgawy jsou spojena také s průkopnictvím „Free-to-Play" her. S Limit Break se však vydávají zcela novým směrem.

„Free-to-Play hraní končí," říká Leydon, „a místo něj přichází Limit Break."

První počin Limit Break, kolekce NFT DigiDaigaku, byl veřejnosti nabízen zcela zdarma. Společnost Limit Break očekává, že tzv. „Free Mint Games" nahradí fundraising ve stylu IPO, který ovládl prostor NFT v roce 2021 a umožnil budoucím tvůrcům her prodat části připravovaných „Play-to-Earn" titulů za stovky milionů dolarů. „Tento model nefunguje," vysvětlil Leydon, „ale náš model Free-to-Own fungovat bude."

Podle Leydona se těch několik málo her typu „Play-to-Earn", které dosáhnou určitého úspěchu, nevyhnutelně mění z „Play-to-Earn" na „Play-to-Sell", protože hráči-investoři nabourávají trhy a zbavují se stále bezcennějších NFT a kryptoměn, které kdysi držely tyto pečlivě vymyšlené ekonomiky pohromadě.

Se spuštěním DigiDaigaku plánuje Limit Break zavést nový model nazvaný „Free-to-Own", který nahradí jak „Play-to-Earn", tak „Free-to-Play".

Společnost Limit Break byla založena v srpnu 2021. Její název inspirovala bojová sekvence „Limit Break", proslavená v RPG hrách, jako je např. série Final Fantasy. Leydon, který pronikl do herního průmyslu jako tester her v 90. letech, vybudoval Limit Break na základě své vize zábavných a interaktivních Web 3 her a jeho cílem je zaplnit zásadní mezeru v tomto nově vznikajícím odvětví.

„Lidé mluví o hrách Web 3 jako o futuristické nevyhnutelnosti," říká Leydon, „ale není tomu tak. Potřebují lidi, kteří je správně navrhnou a vybudují. A tito lidé pracují v Limit Break."

Logo - https://mma.prnewswire.com/media/1887089/Limit_Break_Logo.jpg

SOURCE Limit Break Inc.