Limit Break pozyskała 200 mln dolarów

PARK CITY, Utah, 30 sierpnia 2022 r. /PRNewswire/ -- Limit Break Inc., spółka założona przez Gabriela Leydona i Halberta Nakagawę, ogłasza, że udało jej się pozyskać 200 mln USD kapitału inwestycyjnego od Buckley Ventures, Standard Crypto i Paradigm Ventures.

Limit Break, firma znana z kolekcji niewymiennych tokenów DigiDaigaku, pozyskała środki również od takich inwestorów jak FTX, Coinbase Ventures, Anthos Capital, SV Angel czy Shervin Pishevar. „Mamy idealnych partnerów, idealnych inwestorów i idealny zespół, by wprowadzić branżę gier w nową epokę" - ogłosił Leydon.

Nakagawa i Leydon znani są jako założyciele spółki Machine Zone, która kojarzona jest z efektownymi reklamami z udziałem celebrytów takich jak Arnold Schwarzenegger, Mariah Carey czy Kate Upton oraz najbardziej kasowymi tytułami w branży gier mobilnych - „Game of War", „Mobile Strike" i „Final Fantasy XV: A New Empire". Dwójka ta uchodzi za pionierów gamingu w modelu „free-to-play". To, co teraz robią w Limit Break, stanowi jednak zupełny zwrot akcji.

„Model >>free-to-play<< powoli odchodzi do lamusa - powiedział Leydon. - Limit Break tworzy dla niego alternatywy".

Pierwszy projekt Limit Break, czyli kolekcja niewymiennych tokenów DigiDaigaku, to oferta całkowicie bezpłatna. Firma Limit Break zakłada, że rozwiązanie „Free Mint Games" zastąpi pozyskiwanie funduszy w modelu przypominającym pierwszą publiczną ofertę, czyli model, który dominował na rynku tokenów niewymiennych w 2021 r., umożliwiając przyszłym twórcom gier sprzedaż części przyszłych praw do gier „play-to-earn" za setki milionów dolarów. „Ten model się nie sprawdza. Inaczej będzie w przypadku naszego rozwiązania >>free-to-own<<" - wyjaśnił Leydon.

Według Leydona te nieliczne pozycje działające w modelu „play-to-earn", którym udaje się osiągnąć jakiś sukces, ostatecznie i tak przechodzą na „play-to-sell", inwestorzy-gracze prowadzą bowiem rynki do krachu, pozbywając się coraz bardziej bezwartościowych NFT i kryptowalut, które kiedyś trzymały w ryzach te pieczołowicie skonstruowane mechanizmy.

Poprzez DigiDaigaku firma Limit Break planuje wprowadzić nowy model „free-to-own", który zastąpi zarówno „play-to-earn", jak i „free-to-play".

Spółka Limit Break powstała w sierpniu 2021 r. Nazwa pochodzi od „limit breaku" - specjalnego ataku znanego z gier RPG takich jak seria „Final Fantasy". Leydon, który do branży gier trafił w latach 90. jako tester, zbudował Limit Break w oparciu o swoją wizję interaktywnego gamingu w sieci Web 3. Jego celem jest wypełnienie dużej pustki w tej rodzącej się przestrzeni.

„Ludzie mówią o gamingu w Web 3 jak o czymś, co prędzej czy później nadejdzie samo - mówi Leydon. - Ale tak się nie stanie. Przestrzeń ta musi zostać odpowiednio zaprojektowana i zbudowana, a w Limit Break pracują ludzie, którzy wiedzą, jak to zrobić".

