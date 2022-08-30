КОМПАНИЯ LIMIT BREAK ПРИВЛЕКЛА 200 МЛН ДОЛЛ. ИНВЕСТИЦИЙ

ПАРК-СИТИ (шт. Юта, США), 30 августа 2022 г. /PRNewswire/ -- Компания Limit Break Inc., основанная Габриэлем Лейдоном (Gabriel Leydon) и Халбертом Накагавой (Halbert Nakagawa), объявила о привлечении инвестиционного капитала в размере 200 млн долл. США от компаний Buckley Ventures, Standard Crypto и Paradigm Ventures.

Limit Break, известная своей коллекцией NFT DigiDaigaku, также привлекла средства от таких инвесторов, как FTX, Coinbase Ventures, Anthos Capital, SV Angel и Shervin Pishevar. «У нас идеальные партнеры, идеальные инвесторы и идеальная команда для вступления игровой индустрии в новую эру», — заявил Лейдон.

Накагава и Лейдон известны своими рекламными акциями при создании компании Machine Zone с участием таких знаменитостей, как Арнольд Шварценеггер, Мэрайя Кэри и Кейт Аптон, а также своими топовыми играми, включая Game of War, Mobile Strike и Final Fantasy XV: A New Empire. Лейдон и Накагава известны как первопроходцы в сфере игр F2P (Free-to-Play), однако с Limit Break они выходят на совершенно новый уровень.

«Игры Free-to-Play уходят в прошлое, — заявил Лейдон. — Им на смену приходит Limit Break».

Первый проект компании Limit Break — коллекция NFT DigiDaigaku — был представлен широкой общественности полностью бесплатно. Компания ожидает, что игры с бесплатным созданием активов (Free Mint Games) заменят собой привлечение средств в стиле IPO, доминировавшее в сфере NFT в 2021 году, и позволят потенциальным создателям игр продавать части будущих игр по системе Play-to-Earn за сотни миллионов долларов. «Эта модель не работает, — объясняет Лейдон. — А наша модель Free-to-Own будет работать».

По словам Лейдона, те немногие игры по системе Play-to-Earn, которые достигают определенного успеха, неизбежно переходят в разряд Play-to-Sell, когда игроки-инвесторы обваливают рынки и избавляются от обесценивающихся NFT-токенов и криптовалют, некогда бывших основой этих тщательно сформированных экономик.

С запуском DigiDaigaku компания Limit Break планирует внедрить новую модель бесплатного владения под названием Free-to-Own, которая заменит как Play-to-Earn, так и Free-to-Play.

Компания Limit Break была основана в августе 2021 года. Ее название происходит от серии боевых ходов игрока, доступной в таких ролевых играх, как Final Fantasy. Лейдон, начавший работать в игровой индустрии в качестве тестера игр в 1990-х годах, создал компанию Limit Break, основываясь на своей концепции веселого интерактивного гейминга в Web3, и теперь стремится заполнить крупный пробел в этом зарождающемся пространстве.

«Об игре в Web3 говорят как о неизбежном будущем, — отметил Лейдон. — Но это не так. Нужны люди, которые его спроектируют и построят. И эти люди работают в Limit Break».

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SOURCE Limit Break Inc.