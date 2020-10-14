Lucid Motors расширяет линейку электромобилей класса люкс за счет своей самой доступной на данный момент модели Lucid Air мощностью 480 л.с. с пробегом без дозаправки 406 миль и стоимостью всего лишь от 69 900 долл. США

«Лично для меня Lucid Air — это автомобиль, доставляющий острые ощущения, обеспечивая беспрецедентные для современных электромобилей уровни производительности, эффективности и фешенебельности, ― заявил генеральный директор и главный инженер компании Lucid Motors Питер Ролинсон (Peter Rawlinson). ― С самого начала нашей концепцией развития ― которая двигает эту компанию вперед ― является создание лучшей в мире технологии производства электромобилей с постепенным повышением ее доступности в перспективе. Объявленная нами сегодня начальная цена на автомобили серии Lucid Air обеспечивает условия для более широкого внедрения принципиально новой технологии производства электромобилей».

В настоящее время предлагается возможность оформления предварительных заказов на автомобили Lucid Air по начальной цене в 77 400 долл. США (или 69 900 долл. США после предоставления действующего в США федерального налогового кредита в размере 7500 долл.) При этом сбор за размещение предварительного заказа составляет всего 300 долл. США. За эту сумму покупатели могут рассчитывать на2:

мощность в 480 лошадиных сил;

расчетный пробег без дозаправки (согласно методике оценки, установленной АООС) 406 миль;

одномоторный силовой агрегат (с возможностью установки двухмоторного агрегата для полноприводной модификации);

сверхвысоковольтную (более 900 В) электрическую архитектуру с возможностью быстрой зарядки постоянным током.

Покупатели, оформляющие заказы прямо сейчас, получают право на бесплатную зарядку в течение трех лет на сверхбыстрых зарядных станциях обширной общенациональной сети Electrify America.

Lucid Air — это автомобиль, в корне меняющий представление о традиционном седане класса люкс и устанавливающий новые эталоны технологичности, эксплуатационных качеств, просторности и конструктивного исполнения. Эффективность компоновки реализуется за счет преимуществ усовершенствованной силовой передачи Lucid уменьшенного размера для обеспечения внутреннего пространства, характерного для полноразмерного автомобиля класса люкс, при сохранении внешних габаритов среднеразмерного высокодинамичного седана. Это обеспечивает непревзойденную аэродинамичность, а также повышенную быстроходность и маневренность — и все это в сочетании с тщательно продуманной атмосферой, окружающей водителя и пассажиров, и скрупулезным вниманием к отдельным деталям.

К роскошным элементам внутренней отделки модели Lucid Air можно отнести устойчивую к повреждениям домашними животными обивку PurLuxe оттенка «Мохаве», подвижный вогнутый экран Lucid Glass Cockpit размером 34 дюйма и самый объемный передний багажник в истории электромобилей с кузовом типа седан. Кроме того, модель Lucid Air также оснащается системой DreamDrive, ставшей новым эталоном для современных систем содействия управлению автомобилем (ADAS). Эта первая в своем роде платформа, предназначенная исключительно для модельного ряда Lucid Air, сочетает в себе наиболее всеобъемлющий из представленных на рынке набор датчиков с ультрасовременной системой контроля за поведением водителя.

Наряду с другими преимуществами автомобилей серии Lucid Air модель Lucid Air Touring представляет еще один образец фешенебельности, производительности и эффективности. Стоимость этой модификации составляет от 87 500 долл. США1. Элементы ее внутреннего оформления включают в себя стеклянную куполообразную крышу, создающую восхитительное ощущение пространства, экран Lucid Glass Cockpit, а также широкий выбор материалов и покрытий для отделки интерьера. Кроме того, он имеет двухмоторную полноприводную комплектацию со сверхэффективным и высокоэнергетическим силовым приводом, обеспечивающим2:

мощность в 620 лошадиных сил;

расчетный пробег без дозаправки (согласно методике оценки, установленной АООС) 406 миль;

сверхвысоковольтную (более 900 В) электрическую архитектуру с возможностью быстрой зарядки постоянным током.

Покупатели, оформляющие заказы прямо сейчас, получают право на бесплатную зарядку в течение трех лет на сверхбыстрых зарядных станциях обширной общенациональной сети Electrify America.

Предварительные заказы на автомобили Lucid Air и Lucid Air Touring, а также другие модели серии Lucid Air уже принимаются на сайте компании Lucid Motors или в ее постоянно расширяющейся сети розничных торговых точек, включая недавно открывшуюся Beverly Hills Studio и сервисный центр. Поставки первых моделей Lucid Air покупателям начнутся весной 2021 года.

О компании Lucid Motors

Стратегическая цель компании Lucid состоит в стимулировании внедрения экологически чистых средств транспорта путем создания наиболее привлекательных электромобилей, разработанных на основе человеческого опыта. Ее первый модельный ряд — Lucid Air — представляет собой ультрасовременный седан класса люкс, дизайн которого выполнен в калифорнийском стиле с использованием технологий, хорошо зарекомендовавших себя на автогонках. Некоторые модели серии Air с роскошным и просторным интерьером в среднеразмерном кузове будут иметь расчетный пробег без дозаправки (согласно методике оценки, установленной АООС), превышающий 500 миль, и разгон до 60 миль в час за 2,5 секунды. Поставки покупателям автомобилей модификации Lucid Air Dream, которые будут выпускаться на новом заводе компании в Каса-Гранде (шт. Аризона), начнутся весной 2021 года.

Контакты для прессы

Andrew Hussey (Эндрю Хасси)

David Buchko (Давид Бучко)

[email protected]

1 Сумма указана с учетом возможного предоставления федерального налогового кредита в размере 7500 долл. США. Кроме того, возможны дополнительные стимулирующие меры на уровне штатов. По вопросам, касающимся конкретного налогового режима, следует обращаться к налоговому консультанту. Перед началом производства компания Lucid Motors представит в Налоговое управление США сертификат, подтверждающий возможность применения указанного кредита.

2 Технические характеристики автомобилей могут уточняться до начала производства. Расчетные значения пробега, оцениваемые по методике АООС, основаны на приблизительных величинах, полученных по результатам испытательного цикла АООС.

Фото — https://mma.prnewswire.com/media/1312170/Lucid_Air.jpg

Фото — https://mma.prnewswire.com/media/1312171/Lucid_Air_interior.jpg

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