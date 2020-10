Lucid Motors élargit sa gamme de véhicules électriques de luxe avec son modèle Lucid Air le plus accessible, offrant 653 kilomètres d'autonomie et 480 ch, à partir de seulement 69 900 $ US

« Le Lucid Air est un véhicule qui me passionne parce qu'il offre un niveau de performance, d'efficience et de luxe qu'aucun autre véhicule électrique n'offre aujourd'hui, a déclaré Peter Rawlinson, président-directeur général et directeur de la technologie de Lucid Motors. Depuis le tout début, la vision et la motivation de cette entreprise résident dans la volonté de mettre au point la meilleure technologie de véhicule électrique au monde tout en la rendant de plus en plus accessible au fil du temps. En annonçant aujourd'hui le prix de départ de la gamme Lucid Air, nous préparons le terrain pour que la toute dernière technologie de véhicule électrique qui change la donne soit adoptée à plus grande échelle. »

Il est maintenant possible de réserver le Lucid Air. Son prix de départ est de 77 400 $ US (ou 69 900 $ US après le crédit d'impôt fédéral américain de 7 500 $ US), avec des frais de réservation de seulement 300 $ US. Pour cette somme, les clients auront droit à2 :

480 chevaux;

une autonomie de 653 km par charge, selon l'EPA;

un groupe motopropulseur monomoteur doté d'une configuration optionnelle à deux moteurs et à traction intégrale;

une architecture électrique à ultra haute tension 900+ avec capacité de recharge rapide en courant continu (CC);

trois ans de recharge gratuite au moyen du vaste réseau national de bornes de recharge ultrarapide d'Electrify America (uniquement pour les clients qui réserveront maintenant).

Le Lucid Air est un véhicule qui réinventera la berline de luxe traditionnelle en proposant de nouveaux repères en matière de technologie, de performance, d'espace et de conception. L'aménagement du véhicule tire parti de la miniaturisation de la transmission avancée mise au point par Lucid afin de procurer l'espace intérieur d'un véhicule de luxe pleine grandeur, tout en conservant l'empreinte extérieure d'une berline de taille moyenne. Cette conception permet une efficacité aérodynamique inégalée et une agilité et une manœuvrabilité accrues, tout en enveloppant les occupants dans une atmosphère soigneusement créée avec une attention minutieuse aux détails.

Parmi les caractéristiques luxueuses du modèle Lucid Air, citons l'habillage intérieure PurLuxe sans produit animal sur le thème Mojave, l'écran de pilotage Lucid de 86 cm en verre incurvé qui « flotte » au-dessus du tableau de bord, et le plus grand coffre de l'industrie pour une berline électrique. En outre, le modèle Lucid Air est également disponible avec DreamDrive, une nouvelle référence dans les systèmes avancés d'aide à la conduite. Cette plateforme unique en son genre est exclusive à toute la gamme Lucid Air, combinant la suite de capteurs la plus complète sur le marché à un système de surveillance du conducteur de pointe.

Outre le Lucid Air, le modèle Lucid Air Touring offre un autre paradigme de luxe, de performance et d'efficience, à partir de 87 500 $ US1. L'habitacle intérieur comprend un toit en verre de type canopée, qui donne une sensation d'espace impressionnante, l'écran de pilotage Lucid en verre, et une vaste gamme de choix de matériaux d'intérieur et de finitions. Il comprend également une configuration de conduite à deux moteurs et à traction intégrale qui tire parti d'une transmission ultra-efficace et puissante pour offrir2 :

620 chevaux;

une autonomie de 653 km par recharge, selon l'EPA;

une architecture électrique à ultra haute tension 900+ avec capacité de recharge rapide en courant continu (CC);

trois ans de recharge gratuite au moyen du vaste réseau national de bornes de recharge ultrarapide d'Electrify America (uniquement pour les clients qui réserveront maintenant).

Les réservations sont maintenant ouvertes pour les modèles Lucid Air et Lucid Air Touring, ainsi que pour les autres modèles de la gamme Lucid Air. Vous pouvez effectuer une réservation sur le site Web de Lucid Motors ou dans un réseau de points de vente au détail en constante expansion, y compris au studio et centre de service de Beverly Hills, qui a ouvert récemment ses portes. Les livraisons aux clients des premiers modèles Lucid Air commenceront au printemps 2021.

À propos de Lucid Motors

Lucid s'est donné pour mission d'inspirer l'adoption du transport durable en créant les véhicules électriques les plus captivants, centrés sur l'expérience humaine. Première gamme de modèles de l'entreprise, Lucid Air s'appuie sur une berline de luxe à la fine pointe de la technologie, à la conception d'inspiration californienne, et reposant sur une technologie éprouvée pour la course automobile. Dotés d'un espace intérieur luxueux et d'une empreinte extérieure de taille moyenne, certains modèles de la gamme Lucid Air profitent d'une autonomie de plus de 800 km, selon l'EPA, et passent de 0 à 100 km/h en moins de 2,5 secondes. Les livraisons aux clients du Lucid Air Dream Edition, qui sera produit dans la nouvelle usine de Lucid à Casa Grande, en Arizona, débuteront au printemps 2021.

1 Le montant comprend un crédit d'impôt fédéral potentiel de 7 500 $ US. D'autres mesures incitatives peuvent également être offertes selon l'État. Nous vous invitons à consulter un conseiller fiscal pour connaître le traitement fiscal qui s'applique à votre situation. Lucid Motors soumettra sa certification de l'admissibilité au crédit à l'IRS avant le début de la production.

2 Les spécifications du véhicule peuvent être modifiées avant le début de la production. Les autonomies estimées par l'EPA sont fondées sur une approximation d'un cycle d'essai de l'EPA.

