Lucid Motors expande a Linha EV de Luxo com seu modelo Lucid Air mais acessível, autonomia de 406 milhas (653 km) e 480 cv por apenas $69.900

"O Lucid Air é um veículo que, pessoalmente, me entusiasma porque oferece um nível de desempenho, eficiência e luxo ainda não visto nos automóveis elétricos atuais", disse Peter Rawlinson, CEO e CTO, Lucid Motors. "A nossa visão desde o começo – que motiva esta empresa – é criar a melhor tecnologia EV e, ao mesmo tempo, torná-la progressivamente mais adquirível. Com o anúncio do preço inicial da série Lucid Air dado hoje, estamos preparando o cenário para a adoção mais ampla da mais recente e competitiva tecnologia de veículos elétricos."

O Lucid Air está disponível para reserva agora pelo preço inicial de $77.400 – ou $69.900 após o imposto norte-americano de $7.500 – por uma taxa de reserva de apenas $300. Com isso, os compradores podem esperar2:

potência de 480 cv

A autonomia esperada estimada pela EPA de 406 milhas (653 km) com apenas uma carga

Transmissão de um motor, com opcional de motor duplo e configuração de direção de tração integral

Uma arquitetura elétrica de ultra-alta tensão 900+ com capacidade veloz de carga CC

Os compradores que reservarem agora receberão três anos de carga de cortesia da rede nacional Electrify America com estações de carregamento ultrarrápido

Lucid Air é um carro que reimaginará o sedan de luxo tradicional com novas referências em tecnologia, performance, espaço e design. A eficiência da montagem capitaliza na transmissão miniaturizada avançada do Lucid fornecendo o espaço interior de um veículo de luxo de tamanho grande, enquanto mantém o layout exterior de um sedan de performance de tamanho médio. Capacita eficiência aerodinâmica incomparável e mais agilidade e maneabilidade, tudo isso enquanto ainda envolve os ocupantes em uma atmosfera cuidadosamente elaborada com atenção meticulosa aos detalhes.

Recursos de luxo do modelo Lucid Air incluem revestimento interior PurLuxe, sem origem animal no tema Mojave, monitor de comando arqueado, em vidro Lucid 34", monitor em relevo tipo flutuante e o maior bagageiro da frente. Além disso, o DreamDrive da série Lucid Air, uma nova referência em sistemas avançados de assistência ao motorista (ADAS) já se encontra disponível também. A plataforma única desse tipo é exclusiva da série completa Lucid Air, combinando a suíte do sensor mais completo do mercado com um sistema de monitoramento do motorista de ponta.

Paralelamente ao Lucid Air, o modelo Lucid Air Touring oferece um novo paradigma ainda de luxo, performance e eficiência disponível por $87.5001. Os recursos do interior incluem Teto de Vidro Panorâmico proporcionando uma sensação espacial extravagante, o Monitor de Comando em Vidro e uma série completa de opções de revestimentos e materiais para o interior. Inclui um motor duplo, configuração de direção de tração integral que aproveita a transmissão densa de energia ultraeficiente proporcionando2:

potência de 620 cv

A autonomia esperada estimada pela EPA de 406 milhas (653 km) com apenas uma carga

Uma arquitetura elétrica de ultra-alta tensão 900+ com capacidade veloz de carga CC

Os compradores que reservarem agora receberão três anos de carga de cortesia da rede nacional Electrify America com estações de carregamento ultrarrápido

As reservas do Lucid Air e Lucid Air Touring, bem como dos outros modelos da série Lucid Air, estão abertas agora e podem ser feitas no site da Lucid Motors ou na rede de varejo em expansão, incluindo o Beverly Hills Studio recentemente aberto e o centro de serviços. As entregas dos modelos Lucid Air começam na primavera de 2021.

Sobre a Lucid Motors

A missão da Lucid é inspirar a adoção de transporte sustentável criando os veículos elétricos mais cativantes, centralizados na experiência humana. A primeira série do modelo da empresa, o Lucid Air, é um sedan de luxo de última geração com um design inspirado na Califórnia, escorado por tecnologia comprovada com a concorrência. Apresentando espaço interior luxuoso com um layout externo de tamanho médio, alguns modelos do Air terão autonomia de mais 804 km (500 milhas) e 0-60 mph em menos de 2,5 segundos, conforme a EPA. As entregas dos modelos Lucid Air Dream Edition para os compradores, produzidos na nova fábrica da Lucid em Casa Grande, Arizona, começarão na primavera de 2021.

Contato de Mídia

Andrew Hussey

David Buchko

[email protected]

1 Valor inclui potencial imposto federal dos Estados Unidos de $7.500. Incentivos estatais adicionais podem estar disponíveis também. Um consultor fiscal deve ser consultado a respeito da questão fiscal individual. Lucid Motors enviará o seu certificado de elegibilidade de crédito para a receita federal antes de começar a produção.

2 Especificações do veículo sujeitas à alteração antes de começar a produção. Faixas de estimativas projetadas da EPA baseiam-se aproximadamente em um ciclo de teste da EPA.

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/1312478/Lucid_Air.jpg

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/1312479/Lucid_Air_interior.jpg

FONTE Lucid Motors

Related Links

http://www.lucidmotors.com



SOURCE Lucid Motors