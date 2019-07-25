Международная конвенция Young Living Essential Oils-2019 произвела настоящий фурор в Солт-Лейк-Сити

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Young Living Essential Oils

25 Jul, 2019, 17:06 IDT

Свыше 32 000 человек приехали в Юту, чтобы отпраздновать 25-летие Young Living  

ЛЕГИЯ (LEHI), Юта, 25 июля 2019 г. /PRNewswire/ -- Компания Young Living Essential Oils, мировой лидер в производстве эфирных масел, успешно завершила свою Международную конвенцию-2019 (International Grand Convention (IGC)). IGC - центральное событие для сообщества Young Living, предоставляющее возможности для обучения и общения. Мероприятие проводится каждый год в Солт-Лейк-Сити при участии членов организации. В ходе Конвенции они обсуждают передовой практический опыт, инновации, новейшие достижения в сфере производства и использования эфирных масел, а также велнес-продуктов Young Living

CEO Mary Young announces 25 Years Young Essential Oil blend from main stage during the opening ceremonies of the 2019 International Grand Convention in Salt Lake City, Utah.
CEO Mary Young announces 25 Years Young Essential Oil blend from main stage during the opening ceremonies of the 2019 International Grand Convention in Salt Lake City, Utah.

В этом году компания представила ряд биологически активных добавок, новинки декоративной косметики Savvy Minerals®, дезодоранты и зубную пасту без синтетических компонентов, а также новый детский диффузор-"сову". Самыми яркими моментами Конвенции-2019 стали вдохновляющее выступление автора бестселлеров New York Times Джона Максвелла (John C. Maxwell), посещение новой международной штаб-квартиры Young Living и лавандовой фермы в Моне, полет крупнейшего аэростата из когда-либо появлявшихся в небе над Ютой и выступление группы Imagine Dragons на церемонии закрытия мероприятия. При участии Guinness World Records™ члены организации Young Living новый мировой рекорд, за неделю создав самый большой в мире мурал из отпечатков губ. Этот мурал стал частью кампании Clean Kisses Record по продвижению линейки декоративной косметики Young Living Savvy Minerals.

Подтверждая свои позиции как ведущего авторитета в сфере исследования эфиррных масел, компания Young Living и ее Исследовательский институт им. Д. Гари Янга анонсировалипартнерство с NASA и Международной космической станцией (МКС). В рамках этого уникального совместного проекта эфирные масла и семена растений будут отправлены на МКС для изучения воздействия солнечного излучения на эффективность эфирных масел. Образцы будут находиться на станции в течение месяца, на протяжении которого будут подвергаться солнечным лучам, а в последствии специалисты компании сравнят их с идентичными образцами на Земле.

Генеральный директор и соучредитель компании Мэри Янг (Mary Young) отметила: "За эти 25 лет Young Living Essential Oils превратилась из мечты моего мужа и основателя компании Гэри Янга в уникальное сообщество из 6 миллионов наследователей наших концепций по всему миру. Международная конвенция-2019 стала еще одной исторической вехой на пути нашего успешного развития. Наша любовь к эфирным маслам и той земле, что дает им жизнь, продолжит быть основой нашей деятельности на протяжении следующих 25 лет, а мы и дальше будем отстаивать принципы экологической устойчивости и повышать планку для нашей отрасли в аспектах науки, стандартов и этичного сорсинга".

В Международной конвенции-2019 приняли участие 32 000 человек из 43 стран мира. Все они приехали в Юту, чтобы отметить серебряный юбилей компании и ее вклад в местную экономику, размеры которого по предварительным подсчетам достигают 23 млн долл. США.  Следующая Медународная конвенция Young Living состоится 17-20 июня 2020 года.

О компании Young Living Essential Oils 
Компания Young Living Essential Oils, LC с головным офисом в городе Легия (штат Юта) является мировым лидером, предоставляющим самые высококлассные экстракционные масла из имеющихся на рынке. Находясь на страже природы и человечества, Young Living прокладывает путь для каждой компании-производителя эфирных масел с помощью своего стандарта Seed to Seal®, в основе которого лежат правильный сорсинг, научная составляющая и строжайшие нормативы. Эти руководящие принципы позволяют защищать планету и обеспечивают клиентам возможность с легким сердцем использовать продукцию Young Living самостоятельно, в своих семьях и домах. Продукция Young Living - при производстве которой используются эфирные масла и сырье, выращенное на собственных и партнерских фермах компании или получаемые от поставщиков, сертифицированных по программе Seed to Seal - не только является прекрасным компаньоном для здорового образа жизни, но и предоставляет более чем пяти миллионам членов компании возможность найти новый смысл в жизни, совмещая работу с собственными ценностями и увлечениями. Чтобы узнать больше, посетите веб-сайт YoungLiving.com, следите за нашими новостями в Instagram (@youngliving) и присоединяйтесь к нам в Facebook.

Контактная информация для представителей СМИ
Для получения дополнительной информации обращайтесь по адресу электронной почты prinquiries@youngliving.com.

Фото - https://mma.prnewswire.com/media/951850/IGO_Salt_Lake.jpg 
Логотип - https://mma.prnewswire.com/media/323110/Young_Living_Essential_Oils_Logo.jpg

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Международная конвенция Young Living Essential Oils-2019 произвела настоящий фурор в Солт-Лейк-Сити

News provided by

Young Living Essential Oils

25 Jul, 2019, 17:06 IDT