Международная конвенция Young Living Essential Oils-2019 произвела настоящий фурор в Солт-Лейк-Сити

В этом году компания представила ряд биологически активных добавок, новинки декоративной косметики Savvy Minerals ® , дезодоранты и зубную пасту без синтетических компонентов, а также новый детский диффузор-"сову". Самыми яркими моментами Конвенции-2019 стали вдохновляющее выступление автора бестселлеров New York Times Джона Максвелла (John C. Maxwell), посещение новой международной штаб-квартиры Young Living и лавандовой фермы в Моне, полет крупнейшего аэростата из когда-либо появлявшихся в небе над Ютой и выступление группы Imagine Dragons на церемонии закрытия мероприятия. При участии Guinness World Records™ члены организации Young Living новый мировой рекорд, за неделю создав самый большой в мире мурал из отпечатков губ . Этот мурал стал частью кампании Clean Kisses Record по продвижению линейки декоративной косметики Young Living Savvy Minerals.

Подтверждая свои позиции как ведущего авторитета в сфере исследования эфиррных масел, компания Young Living и ее Исследовательский институт им. Д. Гари Янга анонсировали партнерство с NASA и Международной космической станцией (МКС). В рамках этого уникального совместного проекта эфирные масла и семена растений будут отправлены на МКС для изучения воздействия солнечного излучения на эффективность эфирных масел. Образцы будут находиться на станции в течение месяца, на протяжении которого будут подвергаться солнечным лучам, а в последствии специалисты компании сравнят их с идентичными образцами на Земле.

Генеральный директор и соучредитель компании Мэри Янг (Mary Young) отметила: "За эти 25 лет Young Living Essential Oils превратилась из мечты моего мужа и основателя компании Гэри Янга в уникальное сообщество из 6 миллионов наследователей наших концепций по всему миру. Международная конвенция-2019 стала еще одной исторической вехой на пути нашего успешного развития. Наша любовь к эфирным маслам и той земле, что дает им жизнь, продолжит быть основой нашей деятельности на протяжении следующих 25 лет, а мы и дальше будем отстаивать принципы экологической устойчивости и повышать планку для нашей отрасли в аспектах науки, стандартов и этичного сорсинга".

В Международной конвенции-2019 приняли участие 32 000 человек из 43 стран мира. Все они приехали в Юту, чтобы отметить серебряный юбилей компании и ее вклад в местную экономику, размеры которого по предварительным подсчетам достигают 23 млн долл. США. Следующая Медународная конвенция Young Living состоится 17-20 июня 2020 года.

О компании Young Living Essential Oils

Компания Young Living Essential Oils, LC с головным офисом в городе Легия (штат Юта) является мировым лидером, предоставляющим самые высококлассные экстракционные масла из имеющихся на рынке. Находясь на страже природы и человечества, Young Living прокладывает путь для каждой компании-производителя эфирных масел с помощью своего стандарта Seed to Seal®, в основе которого лежат правильный сорсинг, научная составляющая и строжайшие нормативы. Эти руководящие принципы позволяют защищать планету и обеспечивают клиентам возможность с легким сердцем использовать продукцию Young Living самостоятельно, в своих семьях и домах. Продукция Young Living - при производстве которой используются эфирные масла и сырье, выращенное на собственных и партнерских фермах компании или получаемые от поставщиков, сертифицированных по программе Seed to Seal - не только является прекрасным компаньоном для здорового образа жизни, но и предоставляет более чем пяти миллионам членов компании возможность найти новый смысл в жизни, совмещая работу с собственными ценностями и увлечениями. Чтобы узнать больше, посетите веб-сайт YoungLiving.com , следите за нашими новостями в Instagram ( @youngliving ) и присоединяйтесь к нам в Facebook .

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