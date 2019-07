La Gran Convención Internacional 2019 de Young Living Essential Oils, un éxito rotundo en Salt Lake City

Este año Young Living celebró el lanzamiento de una gama de suplementos nutricionales, maquillaje de su línea de maquillaje Savvy Minerals ® , desodorantes y pastas dentales sin productos sintéticos y un nuevo difusor con forma de lechuza para niños. Entre los momentos más interesantes de la convención 2019 se destacan un discurso inspirador de John C. Maxwell, autor de libros en la lista de los más vendidos del New York Times , visitas a la sede global recién inaugurada de Young Living y su finca de lavanda en Mona, el viaje del mayor zepelín de todos los tiempos en sobrevolar Utah y un cierre con la actuación de Imagine Dragons. Con la ayuda de Guinness World Records™, miembros de Young Living también marcaron un nuevo récord mundial por la mayor cantidad de contribuciones a un mural de huellas de lápiz labial en una semana, parte del Récord Clean Kisses , un evento de marca para la línea de maquillaje Savvy Minerals de Young Living.

Manteniéndose como la autoridad en la investigación de aceites esenciales, Young Living y su Instituto de Investigación D. Gary Young también anunciaron una asociación con la NASA y la Estación Espacial Internacional (ISS). En la primera asociación en su tipo, las entidades enviarán aceites esenciales y semillas de plantas a la Estación Espacial Internacional para estudiar los efectos de la radiación solar en la potencia de los productos de aceites esenciales. Durante un mes, las muestras se guardarán en la ISS, donde pueden exponerse a la radiación solar y después se compararán con muestras idénticas que permanecieron en la Tierra.

La directora ejecutiva y cofundadora Mary Young destacó que "en 25 años, Young Living Essential Oils pasó de ser el sueño de mi esposo y fundador de Young Living, D. Gary Young, a un legado que sigue vivo gracias a más de 6 millones de miembros en todo el mundo. La Gran Convención Internacional 2019 marca un hito a partir del cual seguiremos construyendo. Nuestro amor por los aceites esenciales y la tierra de donde provienen seguirá siendo el enfoque global de esta empresa durante los próximos 25 años y por muchos años más, mientras abrimos el camino hacia la sostenibilidad y continuamos elevando el criterio de excelencia para nuestra industria en las áreas de ciencias, estándares y abastecimiento ético".

Más de 32.000 personas asistieron a la Gran Convención Internacional 2019, provenientes de 43 países, para celebrar el vigésimo quinto aniversario de la empresa y el aporte de unos $23 millones a la economía local. Según lo programado, la próxima Gran Convención Internacional de Young Living tendrá lugar del 17 al 20 de junio de 2020.

Young Living Essential Oils, LC, con sede en Lehi, Utah, es el líder mundial en aceites esenciales y el distribuidor de los productos con aceites de la más alta calidad. Como defensores de la tierra y su gente, Young Living prepara el camino para todas las empresas de aceites esenciales con su programa Seed to Seal® y sus pilares de Abastecimiento, Ciencia y Estándares. Estos principios rectores protegen el planeta y garantizan que los clientes puedan sentirse bien al usar los productos Young Living para ellos y sus familias y en sus hogares. Los productos Young Living contienen aceites esenciales que provienen de fincas propias o asociadas o de proveedores certificados por el programa Seed to Seal; apoyan un estilo de vida saludable y siguen ofreciendo oportunidades a más de 6 millones de miembros de alcanzar sus objetivos y aspiraciones alineando su trabajo con sus valores y pasiones. Para obtener más información, visite YoungLiving.com, siga @youngliving en Instagram, o denos un "Me gusta" en Facebook.

