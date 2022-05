Narada Michael Walden, producent van Elton John, George Michael en Whitney Houston, stelt de 16-jarige Australische Charlie Mitchell aan de wereld voor

SAN FRANCISCO, 4 mei 2022 /PRNewswire/- - de meeste 16-jarige kinderen zijn druk met scrollen op Instagram.

Charlie Mitchell neemt liedjes op met legendarische muziekproducenten, en deze producer is als weinig anderen, met 57 nummer 1 hits op zijn naam. ESW Management heeft de single vandaag op meer dan 13.000 radiostations in 27 landen uitgebracht via PlayMPE, de toonaangevende distributeur van muziek aan radiostations over de hele wereld.