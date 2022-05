Narada Michael Walden, produtor de Elton John, George Michael e Whitney Houston, apresenta ao mundo o australiano Charlie Mitchell, de 16 anos

Narada Michael Walden, produtor de Whitney Houston, George Michael, Aretha Franklin, Diana Ross, Tom Jones, Stevie Wonder, Ray Charles e vários outros superastros, apresentou hoje ao mundo Charlie Mitchell, incluindo seu nome nessa lista.

"Charlie Mitchell é um superastro em ação", disse Walden.

Walden descobriu Mitchell por meio de Brian Evans, um cantor que ele também produz, que ouviu Charlie em uma plataforma de rede social.

"Assim que o vi, soube que ele era o próximo", disse Evans. "Não preciso te vender esse garoto, ele não precisa que ninguém o faça."

A nova música de Charlie Mitchell já está disponível em todo o mundo em todas as lojas de download de música do mundo, como iTunes, Amazon, Spotify e outras. Seu perfil no Facebook é Facebook.com/charliemitchellmusic.com.

"A reação já é maior do que poderíamos prever", disse Walden.

Para mais informações sobre Charlie Mitchell, acesse charliemitchellmusic.com

Brian Evans e Jesse Stenger, produtores executivos do jovem cantor, também escreveram a música, com Mitchell coescrevendo o elemento musical.

"Esse é apenas o começo do que o mundo verá de Charlie", disse Walden.

A música pode ser comprada no site da Amazon https://www.amazon.com/dp/B09XB3G4R5/ref=dm_rwp_pur_lnd_albm_unrg ou no iTunes https://music.apple.com/us/album/even-after/1617967687?i=1617967702

"As próximas músicas serão surpreendentes", disse Walden.

Vídeo - https://www.youtube.com/watch?v=j6RDaLNJ_Po

FONTE ESW Management

