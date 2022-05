Narada Michael Walden, producent Eltona Johna, Georgea Michaela a Whitney Houston, predstavuje svetu 16-ročného Austrálčana, Charlieho Mitchella

Narada Michael Walden, producent, ktorý stojí za Whitney Houston, Georgeom Michaelom, Arethou Franklin, Dianou Ross, Tomom Jonesom, Stevie Wonderom, Rayom Charlesom a mnohými ďalšími superhviezdami, dnes predstavil svetu meno Charlie Mitchell.

„Charlie Mitchell je začínajúca superhviezda," povedal Walden.

Walden objavil Mitchella prostredníctvom Briana Evansa, speváka, ktorého tiež produkuje, a ktorý počul Charlieho na sociálnej sieti.

„V okamihu, keď som ho zazrel, vedel som, že je ďalším na rade," hovorí Evans. „Nemusím vám to dieťa predávať, on to nepotrebuje."

Nová skladba Charlieho Mitchella je teraz dostupná na celom svete v každom obchode s hudbou na stiahnutie na svete vrátane iTunes, Amazonu, Spotify a ďalších. Jeho stránka vo Facebooku je Facebook.com/charliemitchellmusic.com.

„Reakcia je už teraz väčšia, než sme kedy mohli očakávať," hovorí Walden.

Viac informácií o Charlie Mitchellovi nájdete na charliemitchellmusic.com

Brian Evans a Jesse Stenger, ktorí mladého speváka produkujú, napísali aj pieseň a Mitchell sa podieľal na hudobnej zložke.

„Toto je len začiatok toho, čo svet uvidí od Charlieho," povedal Walden.

Skladbu je možné zakúpiť na Amazone na https://www.amazon.com/dp/B09XB3G4R5/ref=dm_rwp_pur_lnd_albm_unrg alebo na iTunes na https://music.apple.com/us/album/even-after/1617967687?i=1617967702

„Ďalšie piesne vám vyrazia dych," hovorí Walden.

Video – https://www.youtube.com/watch?v=j6RDaLNJ_Po

