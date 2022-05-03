Нарада Майкл Уолден представляет миру 16-летнего австралийского певца Чарли Митчелла

Нарада Майкл Уолден – продюсер таких суперзвезд, как Уитни Хьюстон, Джордж Майкл, Арета Франклин, Дайана Росс, Том Джонс, Стиви Вандер, Рэй Чарльз и множества других, сегодня представил миру Чарли Митчелла.

«Чарли Митчелл обладает огромным потенциалом суперзвезды, — заявил г-н Уолден. —

Уолден познакомился с творчеством Митчелла благодаря Брайану Эвансу (Brian Evans), другому автору песен, который нашел Чарли в социальных сетях.

«В тот момент, когда я его увидел, я сразу понял, что он будет следующим, — говорит Эванс. — Мне не нужно «продавать» вам этого парня, ему это все просто не нужно».

Новая песня Чарли Митчелла теперь доступна по всему миру в каждом магазине, включая iTunes, Amazon, Spotify и другие. Его страница в Facebook: Facebook.com/charliemitchellmusic.com.

«Он уже стал намного популярнее, чем мы ожидали», — отметил г-н Уолден. —

Более подробная информация о Чарли Митчелле представлена на веб-сайте charliemitchellmusic.com

Брайан Эванс и Джесси Штенгер (Jesse Stenger), которые продюсируют молодого певца, также написали песню с участием Митчелла.

«Это только начало того, что Чарли представит миру», — заявил г-н Уолден.

Эту песню можно приобрести на веб-сайте Amazon по адресу https://www.amazon.com/dp/B09XB3G4R5/ref=dm_rwp_pur_lnd_albm_unrg или на iTunes по адресу https://music.apple.com/us/album/even-after/1617967687?i=1617967702

«Его следующие песни никого не оставят равнодушными», — говорит г-н Уолден.

Видео - https://www.youtube.com/watch?v=j6RDaLNJ_Po

SOURCE ESW Management