Превосходство Flosum в экосистеме Salesforce отмечено наградой

Flosum отмечена наградой на церемонии вручения премии Salesforce Partner Innovation Awards

САН-РАМОН (шт. Калифорния, США), 5 октября 2021 г. /PRNewswire/ -- Компания Flosum удостоена премии Salesforce Partner Innovation Award в категории Trailblazer за лидерство в экосистеме Salesforce.

Компания Salesforce отметила новаторство Flosum в категории Trailblazer, которая демонстрирует выдающиеся достижения в области внедрения инноваций. Разработка компании Flosum является единственным встроенным решением Salesforce DevOps, предоставляя специалистам Salesforce доступ к революционным технологиям. Непревзойденная безопасность, защита целостности данных и знакомый пользовательский интерфейс — вот как компания Flosum видит Salesforce DevOps.

«Мы очень рады получить эту награду как знак признания нашей приверженности экосистеме Salesforce DevOps, — заявил глава и основатель компании Flosum Гириш Джашнани (Girish Jashnani). — Компания Salesforce является выдающимся партнером, и мы с радостью продолжим совместную работу по внедрению инноваций в области DevOps». «Лауреаты премии Salesforce Partner Innovation Award, такие как компания Flosum, стремятся принести успех своим клиентам, — отметил Тайлер Принс (Tyler Prince), исполнительный вице-президент по альянсам и каналам компании Salesforce. — Инициативность компании Flosum и ее нацеленность на результат наглядно демонстрируют то, что партнеры Salesforce являются неотъемлемой частью создания преимуществ и содействия цифровой трансформации в новой реальности, где можно работать из любой точки мира».

Партнеры компании Salesforce, как и Flosum, способствуют росту экономики Salesforce — согласно новому исследованию IDC*, ожидается, что к 2026 году в ее рамках будет создано более 9 миллионов новых рабочих мест при доходности нового бизнеса свыше 1,6 триллиона долларов США. По мнению аналитиков, Salesforce обеспечивает огромную прибыль для своей партнерской экосистемы: каждый доллар, заработанный Salesforce к 2026 году, принесет 6,19 доллара прибыли.

Salesforce и другие товарные знаки являются собственностью salesforce.com, inc.

*Исследование IDC по заказу компании Salesforce, «Экономическое влияние компании Salesforce», документ №US48214821, 20 сентября 2021 г.

Информация о компании Flosum

Flosum — это ведущая платформа для работы по методологии DevOps, управления данными и их защиты, полностью встроенная в экосистему Salesforce и обеспечивающая сквозную безопасность. Наша миссия заключается в предоставлении ИТ-руководителям возможности управления деятельностью в Salesforce Cloud, а также содействии внедрению инноваций. Компании по всему миру пользуются платформой Flosum, чтобы ускорить цифровую трансформацию и упростить процесс разработки продукции, повысить продуктивность труда и обеспечить безопасность и соответствие требованиям.

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