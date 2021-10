Společnost Flosum prokázala vynikající výsledky v rámci ekosystému Salesforce

Společnost Flosum získala ocenění Salesforce Partner Innovation Award

SAN RAMON, Kalifornie, 5. října 2021 /PRNewswire/ – Společnost Flosum oznámila, že jí byla udělena cena Salesforce Partner Innovation Award v kategorii Trailblazer za své vedoucí postavení v rámci ekosystému Salesforce.

Společnost Salesforce společnosti Flosum cenu v kategorii Trailblazer udělila za dosažení vynikajících výsledků v oblasti inovací. Jakožto jediné nativní řešení pro Salesforce DevOps nabízí Flosum vývojářům na platformě Salesforce transformativní technologie. Řešení Flosum v sobě spojuje bezprecedentní úroveň zabezpečení, integritu dat a známé uživatelské rozhraní a podařilo se mu tak zcela změnit vizi Salesforce DevOps.

„Jsme nadšeni z toho, že jsme byli oceněni za nasazení, se kterým se ekosystému Salesforce DevOps věnujeme," prohlásil Girish Jashnani, generální ředitel a zakladatel společnosti Flosum. „Společnost Salesforce je pro nás výjimečným partnerem a jsme rádi, že společně s ní můžeme i nadále pokračovat v inovacích v oblasti DevOps." „Vítězové ocenění Salesforce Partner Innovation Award, jako je společnost Flosum, pracují neúnavně na možnostech zajištění úspěchu svých zákazníků," řekl Tyler Prince, výkonný viceprezident pro aliance a kanály společnosti Salesforce. „Iniciativa společnosti Flosum a její schopnost dosahovat výsledků ukazují, že jsou partneři společnosti Salesforce klíčoví pro vytváření hodnot a zajištění digitální transformace v našem novém světě, ve kterém lze pracovat odkudkoliv."

Partneři společnosti Salesforce, jako je Flosum , jsou součástí rostoucí ekonomiky platformy Salesforce, která by podle nové studie organizace IDC* měla do roku 2026 vytvořit více než 9 milionů nových pracovních míst a vygenerovat příjmy v hodnotě 1,6 bilionu USD. Studie zjistila, že řešení Salesforce přináší svému partnerskému ekosystému obrovské zisky, které slibují z každého dolaru, který společnost Salesforce vydělá, do roku 2026 získat 6,19 USD.

Salesforce a další patří mezi ochranné známky společnosti salesforce.com, inc.

* Bílá kniha organizace IDC, sponzorovaná společností Salesforce, „The Salesforce Economic Impact", č. dokumentu US48214821, 20. září 2021

O společnosti Flosum

Společnost Flosum je přední komplexní platformou pro zabezpečené DevOps, správu dat a ochranu dat, která byla vytvořena zcela nativně pro ekosystém Salesforce. Naším cílem je umožnit vedoucím pracovníkům v oblasti IT sebevědomou správu řešení Salesforce Cloud a umožnit vývojářům inovace. Platformu naší společnosti používají podniky po celém světě, aby urychlily digitální transformaci snadnými a rychlými procesy uvolňování, zvýšením produktivity vývojářů a zachováním bezpečnosti a shody s předpisy.

