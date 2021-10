Flosum wyróżnia się doskonałością w ekosystemie Salesforce

Flosum wyróżnione nagrodą Salesforce Partner Innovation Awards przyznawaną partnerom Salesforce za innowacyjność.

SAN RAMON, Kalifornia, 5 października 2021 r. /PRNewswire/ -- Firma Flosum ogłosiła otrzymanie nagrody Salesforce Partner Innovation Award w kategorii Trailblazer, która jest wyróżnieniem przyznawanym za zarządzanie w ekosystemie Salesforce.

Na podstawie innowacyjnych osiągnięć Flosum Salesforce uznało, że firma wykazała się doskonałością w zakresie innowacji w kategorii Trailblazer. Jako jedyne natywne rozwiązanie DevOps firmy Salesforce Flosum zapewnia deweloperom Salesforce przełomową technologię. Łącząc w sobie wyjątkowy poziom bezpieczeństwa, integralności danych i znany interfejs użytkownika, Flosum zmienił oblicze DevOps Salesforce.

„Ogromnie cieszymy się z otrzymania tej nagrody, która stanowi dla nas wyróżnienie za pełną zaangażowania pracę w ekosystemie DevOps Salesforce – powiedział Girish Jashnani, dyrektor generalny i założyciel Flosum. - Salesforce jest dla nas wyjątkowym partnerem i z chęcią będziemy kontynuować wprowadzanie innowacji w branży DevOps".

„Zdobywcy Salesforce Partner Innovation Award tacy jak Flosum niestrudzenie dążą do stwarzania swoim klientom możliwości odnoszenia sukcesów – powiedział Tyler Prince, wiceprezes działu Alliance & Channels w Salesforce. - Inicjatywa Flosum i zdolność do osiągania oczekiwanych wyników pokazuje, że partnerzy Salesforce odgrywają kluczową rolę w tworzeniu wartości i stwarzaniu warunków do transformacji cyfrowej w nowej rzeczywistości, w której pracę można wykonywać z dowolnego miejsca".

Partnerzy Salesforce tacy jak Flosum są częścią rozwijającej się gospodarki Salesforce, która według nowego badania IDC* do roku 2026 ma stworzyć ponad 9 milionów miejsc pracy i wygenerować przychody z działalności rzędu 1,6 bln USD. Badanie wskazuje, że Salesforce generuje ogromne zyski dla ekosystemu partnerów, które do 2026 wyniosą 6,19 dolara na każdego dolara zarobionego przez Salesforce.

Salesforce należy do znaków handlowych salesforce.com, inc. * Biała księga IDC, sponsorowana przez Salesforce, „Wpływ ekonomiczny Salesforce", dok. nr US48214821, 20 września 2021 r.

Flosum

Flosum jest zajmującą czołowe miejsce na rynku kompleksową, bezpieczną platformą DevOps, zarządzania danymi i ochrony danych stworzoną w 100% natywnie w ramach Salesforce. Naszą misją jest umożliwianie liderom IT pewne zarządzanie Salesforce Cloud i tworzenie dla deweloperów sprzyjających warunków do innowacji. Przedsiębiorstwa na całym świecie korzystają z platformy firmy, aby przyspieszyć transformację cyfrową, usprawniając i uproszczając wydawanie oprogramowania i zwiększając wydajność deweloperów z zachowaniem bezpieczeństwa i zgodności z przepisami.

