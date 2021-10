Flosum demonstra excelência no ecossistema Salesforce

SAN RAMON, Califórnia, 5 de outubro de 2021 /PRNewswire/ -- AFlosum anunciou que que foi declarada ganhadora do Salesforce Partner Innovation Award na categoria Trailblazer demonstrando liderança no ecossistema Salesforce.

Por esse trabalho inovador, a Salesforce reconheceu que a Flosum demonstrou excelência em inovação na categoria Trailblazer. Como a única solução DevOps nativa da Salesforce, a Flosum pôde fornecer tecnologia inovadora aos desenvolvedores da Salesforce. Combinando segurança sem precedentes, integridade de dados e uma interface de usuário familiar, a Flosum reimaginou como o DevOps da Salesforce deveria ser.

"Não poderíamos estar mais entusiasmados por receber este prêmio como reflexo de nossa dedicação ao ecossistema de DevOps da Salesforce", disse Girish Jashnani, CEO e fundador da Flosum. "A Salesforce tem sido um parceiro extraordinário e estamos entusiasmados em continuar inovando o setor de DevOps com eles." "Os vencedores do Salesforce Partner Innovation Award, como a Flosum, trabalham incansavelmente para viabilizar o sucesso de seus clientes", disse Tyler Prince, vice-presidente executivo, alianças e canais da Salesforce. "A iniciativa e a capacidade da Flosum de entregar resultados mostra como os parceiros do Salesforce são essenciais para criar valor e viabilizar a transformação digital em nosso novo mundo de trabalho móvel."

Os parceiros da Salesforce, como a Flosum, fazem parte da crescente economia da Salesforce, que, de acordo com um novo estudo da IDC*, deverá criar mais de nove milhões de novos empregos e USD 1,6 trilhão em receita de novos negócios até 2026. O estudo revelou que a Salesforce está gerando ganhos enormes para seu ecossistema de parceiros, que terão retorno de USD 6,19 para cada USD 1 em vendas da Salesforce até 2026.

Entre outras, a Salesforce é uma das marcas comerciais da salesforce.com, inc.

* Relatório da IDC, patrocinado pela Salesforce, The Salesforce Economic Impact", documento #US48214821, 20 de setembro de 2021

Sobre a Flosum

A Flosum é uma plataforma líder de DevOps completa, gestão de dados e proteção de dados, construída 100% de forma nativa para a Salesforce. Nossa missão é habilitar os líderes de TI a gerenciar o Salesforce Cloud com confiança e capacitar os desenvolvedores a inovar. Corporações de todo o mundo utilizam a plataforma da empresa para acelerar a transformação digital, tornando o processo de liberação rápido e fácil, para aumentar a produtividade do desenvolvedor e se manter seguro e em conformidade.

FONTE Flosum

Related Links

flosum.com



SOURCE Flosum