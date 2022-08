Quick Heal объединяет усилия с RevBits для укрепления своего портфеля кибербезопасности

Стратегическое партнерство открывает новые рынки как для Quick Heal, так и для RevBits, обеспечивая превосходную защиту расширенной клиентской базы

МИНЕОЛА (шт. Нью-Йорк), 15 августа 2022 г. /PRNewswire/ -- Компания Quick Heal Technologies, являющаяся одним из лидеров в сфере кибербезопасности, начала сотрудничать с RevBits в целях удовлетворения потребностей правительственных организаций в современных средствах защиты локальной инфраструктуры. Это партнерство поможет компании Quick Heal усилить ассортимент продукции Seqrite, а RevBits — расширить свое присутствие на рынке Индии. Кроме того, целью сотрудничества является оказание помощи правительственным организациям, предпочитающим устанавливать свои критически важные системы локально, а не в облаке, с тем чтобы обеспечить их безопасную и бесперебойную работу без страха кибератак.

Д-р Санджай Каткар (Sanjay Katkar), директор по маркетингу и главный технический директор Quick Heal Technologies Ltd, заявил следующее: «Мы рады сотрудничеству с одним из ведущих поставщиков комплексных решений в сфере кибербезопасности в лице RevBits, известной своим уникальным трехфазным методом обнаружения, который может защитить компании даже от самых сложных атак. Кроме того, он дополняет наш существующий портфель средств обеспечения безопасности Seqrite и поможет нам еще больше расширить ассортимент продукции Seqrite для обеспечения наших клиентов лучшими инструментами кибербезопасности. Quick Heal стремится к инновациям в соответствии с постоянно меняющимся ландшафтом угроз и разрабатывает решения, полностью соответствующие этой цели. Мы продолжим сотрудничество с другими такими игроками в целях совершенствования наших продуктов и услуг, укрепляя лидирующее положение на рынке сегодня, завтра и в дальнейшем».

Генеральный директор RevBits Дэвид Шиффер (David Schiffer) заявил следующее :«Мы чрезвычайно гордимся тем, что были выбраны такой крупной и уважаемой компанией, как Quick Heal. Они являются ведущим поставщиком EPS в Индии с долей рынка 80%, а их решения доступны более чем в 40 странах через международные представительства и тысячи торговых партнеров. Сочетание технологий RevBits с репутацией и охватом рынка Quick Heal Technologies, несомненно, окажется успешным. Согласно консервативным прогнозам, в течение следующих трех лет компания RevBits получит дополнительный вклад в годовую регулярную выручку в размере более $10 млн со значительным потенциалом роста».

Информация о компании RevBits

Компания RevBits, основанная в 2018 году и осуществляющая комплексное обеспечение кибербезопасности, предлагает своим клиентам превосходную защиту и высочайшее качество обслуживания. Предлагая множество современных средств безопасности, управление которыми может осуществляться через унифицированную платформу безопасности, компания RevBits обеспечивает защиту от самых сложных киберугроз, с которыми сталкиваются организации. Штаб-квартира RevBits находится в Минеоле (шт. Нью-Йорк). Компания также имеет представительства в Принстоне (шт. Нью-Джерси), Бостоне (шт. Массачусетс), Лондоне (Англия) и Антверпене (Бельгия). Более подробная информация о компании RevBits представлена на веб-странице по адресу: www.revbits.com/aboutrevbits.

О компании Quick Heal Technologies Ltd.

Компания Quick Heal Technologies Ltd. (ранее известная как Quick Heal Technologies Pvt. Ltd.) — одна из ведущих компаний в сфере ИТ-безопасности. Каждый продукт Quick Heal предназначен для упрощения управления ИТ-безопасностью в пределах всей длины и глубины устройств и на нескольких платформах. При этом продукты Quick Heal адаптируются к потребностям потребителей, малых предприятий, государственных учреждений и корпоративных домов. В течение 26 лет научно-исследовательская деятельность компании была сосредоточена на решениях в области компьютерной и сетевой безопасности. Текущий ассортимент средств обеспечения безопасности на основе облачных технологий и передового машинного обучения предотвращает угрозы, атаки и вредоносный трафик до их возникновения. Это значительно сокращает затраты системных ресурсов. Решения по обеспечению безопасности разработаны в Индии силами местных разработчиков. Quick Heal Antivirus Solutions, Quick Heal Scan Engine и весь ассортимент средств Quick Heal являются фирменными продуктами компании Quick Heal Technologies Ltd.

