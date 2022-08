Quick Heal łączy siły z RevBits, aby ulepszyć pakiet cyberbezpieczeństwa

Strategiczne partnerstwo otworzy nowe rynki zarówno dla Quick Heal, jak i dla RevBits, aby zapewnić doskonałą ochronę większej grupie klientów.

MINEOLA, stan Nowy Jork, 15 sierpnia 2022 r. /PRNewswire/ -- Firma Quick Heal Technologies, lider w dziedzinie cyberbezpieczeństwa, nawiązała współpracę z RevBits w odpowiedzi na zapotrzebowanie na zaawansowaną ochronę stacjonarnej infrastruktury organizacji rządowych. Ustanowione partnerstwo pomoże Quick Heal ulepszyć ofertę produktów Seqrite, jednocześnie umożliwiając RevBits zwiększenie swojej obecności na rynku w Indiach. W ramach współpracy zapewnione zostanie również wsparcie organizacjom rządowym, które preferują stacjonarne utrzymanie krytycznych systemów zamiast korzystania z rozwiązań opartych na chmurze, umożliwiając im bezpieczne i bezproblemowe funkcjonowanie bez obaw o cyberataki.

Dr Sanjay Katkar, pełniący w Quick Heal Technologies Ltd jednocześnie funkcje dyrektora zarządzającego i dyrektora ds. technologii, powiedział: „Jesteśmy zachwyceni możliwością współpracy z wiodącym dostawcą rozwiązań z zakresu cyberbezpieczeństwa, jakim jest firma RevBits, znana z unikalnej trzyetapowej metody wykrywania zagrożeń, która może zapewnić ochronę nawet przed najbardziej wyrafinowanymi atakami. Uzupełni ona również nasz istniejący pakiet rozwiązań Seqrite i pomoże nam jeszcze bardziej ulepszyć ofertę produktów, dzięki czemu będziemy mogli zaoferować naszym klientom najlepsze rozwiązania z zakresu cyberbezpieczeństwa. W Quick Heal staramy się wprowadzać innowacje w reakcji na nieustannie zmieniający się krajobraz zagrożeń i opracowywać rozwiązania, które służą dokładnie tym celom. Będziemy kontynuować współpracę z kolejnymi firmami, aby wzbogacić naszą ofertę produktów i usług, co umocni nas na pozycji lidera rynkowego zarówno teraz, jak i w przyszłości".

David Schiffer, dyrektor generalny RevBits, powiedział: „Jesteśmy niezwykle dumni, że zostaliśmy wybrani przez tak dużą i cieszącą się dobrą renomą firmę jak Quick Heal. Jest to wiodący dostawca EPS w Indiach z 80% udziałem w rynku, a jego rozwiązania są dostępne w ponad 40 krajach za pośrednictwem międzynarodowych oddziałów i tysięcy partnerów kanałowych. Połączenie technologii RevBits z reputacją i zasięgiem rynkowym Quick Heal Technologies z pewnością okaże się niezwykle korzystne. Ostrożne prognozy wskazują na wzrost przychodów RevBits o ponad 10 mln dolarów ARR w ciągu najbliższych trzech lat, z dużym potencjałem dalszego wzrostu".

RevBits

Założona w 2018 r. firma RevBits to przedsiębiorstwo z branży cyberbezpieczeństwa, które poprzez kompleksowe rozwiązania dostarcza klientom ochronę i usługi na najwyższym poziomie. Oferując szereg zaawansowanych produktów w obszarze bezpieczeństwa, które można stosować poprzez ujednoliconą platformę bezpieczeństwa, firma RevBits daje swoim klientom możliwości ochrony nawet przed najbardziej złożonymi cyberzagrożeniami. RevBits posiada siedzibę w Mineoli w stanie Nowy Jork oraz biura w Princeton w stanie New Jersey, Bostonie w stanie Massachusetts, Londynie (Wielka Brytania) i Antwerpii (Belgia). Więcej informacji na temat RevBits można znaleźć na stronie: www.revbits.com/aboutrevbits.

Quick Heal Technologies Ltd.

Quick Heal Technologies Ltd. (dawniej Quick Heal Technologies Pvt. Ltd.) jest wiodącą firmą zajmującą się rozwiązaniami z zakresu bezpieczeństwa informatycznego. Każdy produkt Quick Heal został zaprojektowany w celu uproszczenia procedur zarządzania bezpieczeństwem informatycznym w obrębie wszystkich urządzeń oraz na wielu platformach. Produkty te są dostosowane do potrzeb konsumentów, małych firm, instytucji rządowych i korporacji. W ciągu 26 lat działalność firmy w obszarze badań i rozwoju koncentrowała się na rozwiązaniach z zakresu bezpieczeństwa komputerów i sieci. Obecna oferta zabezpieczeń opartych na chmurze i zaawansowanych rozwiązań opartych na uczeniu maszynowym pozwala powstrzymać zagrożenia, ataki i złośliwe działania, zanim zostaną one uskutecznione. Dzięki temu znacznie zmniejsza się zużycie zasobów systemowych. Wszystkie rozwiązania są opracowywane w Indiach. Pakiety antywirusowe Quick Heal, Quick Heal Scan Engine oraz cała gama produktów Quick Heal stanowią zastrzeżone produkty firmy Quick Heal Technologies Ltd.

