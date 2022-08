Společnost Quick Heal navázala spolupráci se společností RevBits, aby posílila své portfolio kybernetické bezpečnosti

Toto strategické partnerství otevírá společnosti Quick Heal i RevBits přístup na nové trhy, kde mohou poskytovat špičkovou ochranu širší zákaznické základně

MINEOLA, New York, 15. srpna 2022 /PRNewswire/ -- Společnost Quick Heal Technologies, lídr v oblasti kybernetické bezpečnosti, navázala spolupráci se společností RevBits na řešení potřeb pokročilé ochrany lokální infrastruktury vládních organizací. Toto partnerství pomůže společnosti Quick Heal rozšířit portfolio produktů Seqrite a zároveň společnosti RevBits umožní rozšířit svou působnost na indickém trhu. Cílem spolupráce je také pomoc vládním organizacím, které dávají přednost provozování svých kritických systémů v lokálním prostředí namísto cloudu, a zajistit jim tak bezpečný a bezproblémový provoz bez obav z kybernetických útoků.

Dr. Sanjay Katkar, lékař a technický ředitel společnosti Quick Heal Technologies Ltd, prohlásil: „Máme velkou radost, že můžeme spolupracovat s tak významným předním poskytovatelem řešení kybernetické bezpečnosti, jakým je společnost RevBits, známá svou jedinečnou třífázovou metodou detekce, schopnou ochránit podniky i před těmi nejsofistikovanějšími útoky. Doplňuje také naši stávající sadu bezpečnostních řešení Seqrite a pomůže nám portfolio produktů Seqrite dále posílit, abychom našim zákazníkům mohli i nadále nabízet ta nejlepší řešení kybernetické bezpečnosti. Ve společnosti Quick Heal se snažíme inovovat tak, abychom drželi krok s hrozbami, které se neustále rozvíjejí, a navrhovat řešení, která jsou pro tento účel dokonale přizpůsobena. Budeme i nadále pokračovat ve spolupráci s dalšími podobnými společnostmi, abychom rozšířili možnosti a nabídku našich produktů a služeb a upevnili své vedoucí postavení na trhu současném i v blízké i vzdálenější budoucnosti."

David Schiffer, generální ředitel společnosti RevBits , řekl: „Je nám velkou ctí, že si nás vybrala společnost takové velikosti a s tak skvělou pověstí, jakou je právě Quick Heal. Je se svým 80% podílem na trhu předním poskytovatelem EPS v Indii a její řešení jsou prostřednictvím sítě mezinárodních poboček a tisíců obchodních partnerů dostupná ve více než 40 zemích. Kombinace technologií společnosti RevBits a reputace a pokrytí trhu společnosti Quick Heal Technologies bude nepochybně tím správným krokem na cestě ke společnému vítězství nad hrozbami. Konzervativní odhady předpokládají v nadcházejících třech letech nárůst příjmů společnosti RevBits ve výši více než 10 milionů dolarů ARR a velký růstový potenciál."

O společnosti RevBits

Společnost RevBits, zajišťující komplexní řešení kybernetické bezpečnosti, vznikla v roce 2018 s cílem poskytovat zákazníkům špičkovou ochranu a služby. RevBits nabízí řadu pokročilých bezpečnostních funkcí, které lze spravovat prostřednictvím jednotné bezpečnostní platformy, a poskytuje tak ochranu před nejkomplexnějšími kybernetickými hrozbami současnosti. Společnost RevBits sídlí ve městě Mineola ve státě New York a má pobočky v USA (v Princetonu ve státě New Jersey, v Bostonu ve státě Massachusetts), Anglii (v Londýně) a v Belgii (v Antverpách). Další informace o společnosti RevBits najdete na adrese www.revbits.com/aboutrevbits .

O společnosti Quick Heal Technologies Ltd.

Quick Heal Technologies Ltd. (dříve Quick Heal Technologies Pvt. Ltd.) je přední společností v oblasti nabídky bezpečnostních řešení pro IT. Každý produkt Quick Heal je navržen tak, aby zjednodušoval správu zabezpečení IT na různých zařízeních i na různých platformách. Jsou přizpůsobeny spotřebitelům, malým podnikům, státním institucím i korporacím. V průběhu uplynulých 26 let se výzkum a vývoj společnosti zaměřoval na problematiku řešení počítačové a síťové bezpečnosti. Současné portfolio cloudových bezpečnostních řešení a pokročilých řešení na bázi strojového učení dokáže zastavit hrozby, útoky a škodlivé komunikace ještě předtím, než dojde k samotnému útoku. Tím se výrazně snižuje míra využití systémových prostředků. Bezpečnostní řešení jsou vyvíjena v Indii. Antivirová řešení Quick Heal, Quick Heal Scan Engine a celá řada produktů Quick Heal jsou proprietárními produkty společnosti Quick Heal Technologies Ltd.

