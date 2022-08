Quick Heal une forças com a RevBits para fortalecer seu portfólio de segurança cibernética

A parceria estratégica abre novos mercados para a Quick Heal e RevBits para oferecer proteção superior a uma base de clientes expandida

MINEOLA, Nova York, 15 de agosto de 2022 /PRNewswire/ -- A Quick Heal Technologies, líder no espaço de segurança cibernética, colaborou com a RevBits para atender à necessidade avançada de proteção para uma infraestrutura local de organizações governamentais. A parceria ajudará a Quick Heal a aprimorar o seu portfólio de produtos Seqrite, ao mesmo tempo em que permitirá que a RevBits amplie sua presença de mercado na Índia. A associação também tem como objetivo ajudar organizações governamentais que preferem conduzir seus sistemas críticos localmente, e não na nuvem, garantindo, assim, que operem de forma segura e perfeita, sem o medo de ataques cibernéticos.

O Dr. Sanjay Katkar, diretor administrativo conjunto e diretor de tecnologia da Quick Heal Technologies Ltd., disse: "Estamos muito satisfeitos em fazer parceria com uma provedora líder de soluções de segurança cibernética como a RevBits, conhecida por seu método único de detecção em três fases que pode proteger as empresas mesmo dos ataques mais sofisticados. A parceria também complementa o nosso atual pacote de soluções de segurança Seqrite e nos ajuda a fortalecer ainda mais o nosso portfólio de produtos Seqrite para oferecer as melhores soluções de segurança cibernética aos nossos clientes. Na Quick Heal, nos esforçamos para inovar em sincronia com o cenário de ameaças em constante evolução e conceber soluções que se encaixem exatamente neste propósito. Continuaremos colaborando com mais desses participantes do mercado para fortalecer nossos produtos e serviços, consolidando uma presença de liderança no mercado hoje, amanhã e depois."

David Schiffer, CEO da RevBits, disse: "Estamos extremamente orgulhosos de termos sido selecionados por uma empresa com o tamanho e a reputação da Quick Heal. Eles são os principais provedores de EPS na Índia, com 80% de participação de mercado, e suas soluções estão disponíveis em mais de 40 países por meio de escritórios internacionais e milhares de parceiros de canal. A combinação da tecnologia da RevBits e a reputação e a cobertura de mercado da Quick Heal Technologies definitivamente se provarão uma combinação vencedora. Projeções conservadoras apontam para uma receita adicional para RevBits de mais de US$ 10 milhões de ARR (receita recorrente anual) nos próximos três anos, refletindo o grande potencial."

Fundada em 2018, a RevBits é uma empresa completa de segurança cibernética dedicada a oferecer aos clientes proteção e atendimento de alto nível. Fornecendo várias ferramentas avançadas de segurança, que podem ser administradas por meio de uma plataforma de segurança unificada, a RevBits oferece proteção contra as ameaças cibernéticas mais sofisticadas enfrentadas pelas empresas. A RevBits está sediada em Mineola, Nova York, com escritórios em Princeton, Nova Jersey; Boston, Massachusetts; Londres (Inglaterra); e Antuérpia (Bélgica). Para mais informações sobre a RevBits, acesse www.revbits.com/aboutrevbits.

A Quick Heal Technologies Ltd. (anteriormente conhecida como Quick Heal Technologies Pvt. Ltd.) é uma empresa líder em soluções de segurança de TI. Cada produto da Quick Heal foi desenvolvido para simplificar o gerenciamento de segurança de TI em toda a extensão e profundidade dos dispositivos e em diversas plataformas. Eles são personalizados para atender aos consumidores, pequenas empresas, estabelecimentos governamentais e corporações. Ao longo de 26 anos, a área de P&D da empresa tem se concentrado em soluções de segurança de computadores e redes. O portfólio atual de segurança baseado em nuvem e as soluções avançadas viabilizadas por aprendizado de máquina interrompem ameaças, ataques e tráfego malicioso antes que eles aconteçam. Isso reduz consideravelmente o uso de recursos do sistema. As soluções de segurança são desenvolvidas nativamente na Índia. Quick Heal Antivirus Solutions, Quick Heal Scan Engine e toda a gama de produtos da Quick Heal são itens proprietários da Quick Heal Technologies Ltd.

