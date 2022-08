Quick Heal s'associe à RevBits pour renforcer son portefeuille de cybersécurité

Ce partenariat stratégique ouvre de nouveaux marchés à Quick Heal et RevBits, qui pourront offrir une protection supérieure à une clientèle élargie

MINEOLA, New York, 15 août 2022 /PRNewswire/ -- Quick Heal Technologies, un leader dans le domaine de la cybersécurité, a collaboré avec RevBits pour répondre au besoin de protection avancée des infrastructures sur site des organisations gouvernementales. Ce partenariat permettra à Quick Heal d'améliorer son portefeuille de produits Seqrite et à RevBits d'étendre sa présence sur le marché indien. Ce partenariat vise également à soutenir les organisations gouvernementales qui préfèrent exécuter leurs systèmes critiques sur site plutôt que dans le cloud, garantissant ainsi un fonctionnement sûr et transparent sans crainte de cyberattaques.

Dr. Sanjay Katkar, directeur général et directeur technique de Quick Heal Technologies Ltd, a déclaré : « Nous sommes ravis de nous associer à un fournisseur de solutions de cybersécurité de premier plan comme RevBits, bien connu pour sa méthode unique de détection en trois phases qui peut protéger les entreprises même contre les attaques les plus sophistiquées. Il vient également compléter notre gamme existante de solutions de sécurité Seqrite et nous aidera à renforcer davantage notre portefeuille de produits Seqrite afin d'offrir les meilleures solutions de cybersécurité à nos clients. Chez Quick Heal, nous nous efforçons d'innover au rythme de l'évolution constante du paysage des menaces et de concevoir des solutions parfaitement adaptées à cet objectif. Nous continuerons à collaborer avec d'autres acteurs de ce type afin d'améliorer nos produits et services et de consolider notre position de leader sur le marché, aujourd'hui, demain et au-delà. »

David Schiffer, PDG de RevBits, a déclaré : « Nous sommes extrêmement fiers d'avoir été choisis par une entreprise de la taille et de la réputation de Quick Heal. C'est le premier fournisseur de PSE en Inde avec 80 % de part de marché, et ses solutions sont disponibles dans plus de 40 pays grâce à des bureaux internationaux et des milliers de partenaires de distribution. L'association de la technologie RevBits et de la réputation et de la couverture du marché de Quick Heal Technologies s'avérera certainement une combinaison gagnante. Des projections prudentes indiquent des revenus supplémentaires de plus de 10 millions de dollars d'ARR pour RevBits au cours des trois prochaines années, avec un fort potentiel de hausse. »

À propos de RevBits

Fondée en 2018, RevBits est une entreprise de cybersécurité qui consacre ses efforts à offrir à ses clients une protection et un service de qualité supérieure. RevBits offre une protection contre les cybermenaces les plus sophistiquées auxquelles les entreprises sont confrontées en offrant plusieurs fonctions de sécurité avancées, qui peuvent être administrées via une plateforme de sécurité unifiée. RevBits a son siège à Mineola, NY, avec des bureaux à Princeton, NJ, Boston, MA, Londres (Angleterre) et Anvers (Belgique). Pour plus d'informations sur RevBits, veuillez visiter www.revbits.com/aboutrevbits .

À propos de Quick Heal Technologies Ltd.

Quick Heal Technologies Ltd. (anciennement connue sous le nom de Quick Heal Technologies Pvt. Ltd.) est une société leader dans le domaine des solutions de sécurité informatique. Chaque produit Quick Heal est conçu pour simplifier la gestion de la sécurité informatique sur toute la longueur et la profondeur des appareils et sur de multiples plateformes. Ils sont personnalisés pour convenir aux consommateurs, aux petites entreprises, aux établissements publics et aux sociétés. En 26 ans, la R&D de l'entreprise a été axée sur les solutions de sécurité des ordinateurs et des réseaux. Le portefeuille actuel de solutions de sécurité basées sur le cloud et de solutions avancées basées sur l'apprentissage automatique arrête les menaces, les attaques et le trafic malveillant avant qu'ils ne surviennent. Cette approche permet de réduire considérablement l'utilisation des ressources des systèmes. Les solutions de sécurité sont développées en Inde. Quick Heal Antivirus Solutions, Quick Heal Scan Engine, et toute la gamme de produits Quick Heal sont des éléments exclusifs de Quick Heal Technologies Ltd.

Contact :

Neal Hesterberg

[email protected]

