SHEIN, détaillant de mode mondial, annonce la toute première série de défis SHEIN X 100K avec des juges invités : Khloé Kardashian, Law Roach, Christian Siriano, Jenna Lyons et Laurel Pantin

Les 5 finalistes auront la possibilité de s'envoler pour Los Angeles pour la finale et une chance unique d'être encadrés par les juges (en tête-à-tête) pendant le défi final : Be You ! Le designer gagnant sera annoncé dans le dernier épisode de la série : le dimanche 12 septembre , le designer gagnant remportera le grand prix de 100 000 dollars.

Ces créations du designer SHEIN X seront présentées lors du défilé de mode virtuel SHEIN automne/hiver 2021 et diffusées à des millions de téléspectateurs dans le monde. La série de défis SHEIN X 100K commence le dimanche 22 août, via l' application gratuite de SHEIN ainsi que sur les sites officiels de SHEIN : YouTube, Twitter, Instagram et Facebook.

SHEIN a lancé le programme d'incubation de créateurs SHEIN X en janvier 2021. Le programme en cours vise à offrir aux créateurs de mode émergents la possibilité de s'associer à SHEIN et de faire atteindre de nouveaux sommets à leurs marques. Le programme de séries en ligne est l'une des nombreuses grandes initiatives philanthropiques de la marque en 2021, et vise à rassembler les gens pour célébrer la mode.

Téléchargez l'application SHEIN sur iPhone ou Android dans l' App Store d'Apple ou rendez-vous sur www.shein.com pour plus de détails.

Dates de diffusion des épisodes

Dimanche 22 août 2021 (14 h00 - PST)

Dimanche 29 août 2021 (14 h 00 - PST)

Dimanche 5 septembre 2021 (14 h 00 - PST)

Dimanche 12 septembre 2021 (14 h 00 - PST)

À propos de SHEIN X :

SHEIN X offre aux designers de mode émergents et aux illustrateurs l'opportunité de s'associer à SHEIN et d'amener leurs designs et leurs marques à de nouveaux sommets. Spécifiquement développé pour compenser les problèmes récurrents d'infraction dans l'industrie, SHEIN X permet aux talents émergents d'accroître leurs flux de revenus, de gagner en visibilité et d'exploiter les audiences massives de la génération « Z » à travers le monde.

La plateforme fera connaître le produit et la marque du designer auprès de l'énorme base mondiale de consommateurs SHEIN, tout en mettant en évidence l'identité unique et élégante de chaque marque. SHEIN travaillera en étroite collaboration avec les designers et les accompagnera de la phase de conception à l'échantillonnage, la production et la distribution (via le site web SHEIN).

Cliquez ICI pour vous inscrire à SHEIN X

À propos de SHEIN :

Fondé en 2008, SHEIN est un détaillant électronique de fast-fashion avec un réseau mondial qui s'étend sur 220 pays et régions. Chez SHEIN, nous mettons l'accent non pas sur nos vêtements mais sur le choix. C'est pourquoi nous proposons 1 000 nouveaux articles de mode par jour, en gâtant nos clientes avec une sélection vertigineuse de vêtements féminins tendance qu'elles peuvent mélanger et assortir à leur guise. Nous procédons ainsi parce que nous croyons que les vêtements que nous portons reflètent notre personnalité et que nous voulons permettre aux femmes d'aujourd'hui d'explorer et d'exprimer leur individualité. Grâce à l'abondance de choix que nous proposons, nos clientes peuvent créer le look parfait qui reflète leur individualité. En termes simples, nous vous aidons à être vous-même. Pour en savoir plus sur SHEIN, suivez-nous sur shein.com , instagram.com/sheinofficial et youtube.com/shein .

