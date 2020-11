Společnost Adyen expanduje na Střední východ a otevřela kancelář v Dubaji

AMSTERDAM, 11. listopadu 2020 /PRNewswire/ -- Společnost Adyen (index AMS: ADYEN), globální platební platforma, kterou využívá řada předních světových společností, dnes oznámila, že rozšíří nabídku svých služeb i do zemí Středního východu. V souladu se strategií zavádění nových inovací a diverzifikace svého podnikání firma otevřela kancelář v Dubaji. To firmě Adyen umožní rozšířit základnu obchodníků, kteří její platební platformu využívají a nabídnout jim přístup k široké paletě služeb.

„Na otevření naší kanceláře v Dubaji jsme se velmi těšili, protože se jedná o velice dynamický trh," řekl Sander Maertens, ředitel firmy Adyen pro Střední východ. „Je pro nás důležité být nablízku našim zákazníkům, což je hlavní důvod, proč otevíráme místní pobočky."

Platební platforma firmy Adyen podporuje celou řadu způsobů platby, takže zákazníci mohou využívat ten způsob, který preferují, což je zásadní pro úspěch na online trhu. Aby firma Adyen mohla svým zákazníkům na Středním východě nabízet ty nejlepší služby, podporuje většinu platebních metod, které místní zákazníci využívají, včetně, mimo jiné, Fawry, Mada, Meeza, KNET, NAPS, BENEFIT a OmanNet.

„Investice do další expanze naší platformy je něco, na čem neustále pracujeme a toto je pro nás velice zajímavý region," řekl Pieter van der Does, spoluzakladatel a generální ředitel firmy Adyen. „Na středovýchodním trhu se toho děje opravdu hodně a my jsme velice rádi, že můžeme být při tom."

O společnosti Adyen

Adyen je platební platforma využívaná řadou předních světových společností. Poskytuje moderní komplexní infrastrukturu přímo propojenou s platebními kartami Visa, Mastercard a dalšími, zákazníky z celého světa, preferovanými platebními způsoby. Adyen poskytuje bezproblémové platby napříč online, mobilními a obchodními kanály. Adyen má kanceláře po celém světě a spolupracuje se společnostmi jako jsou Facebook, Uber, Spotify, Casper, Bonobos a L'Oréal. Otevření nových kanceláří, o kterém pojednává tato tisková zpráva, je dalším krokem v naplňování strategie zahraniční expanze a růstu firmy Adyen pro následující roky.

