Spoločnosť Adyen expanduje na Stredný východ a otvorila kanceláriu v Dubaji

AMSTERDAM, Nov. 11, 2020 /PRNewswire/ -- Spoločnosť Adyen (index AMS: ADYEN), globálna platobná platforma, ktorú využíva rad popredných svetových spoločností, dnes oznámila, že rozšíri ponuku svojich služieb aj do krajín Stredného východu. V súlade so stratégiou zavádzania nových inovácií a diverzifikácie svojho podnikania firma otvorila kanceláriu v Dubaji. To firme Adyen umožní rozšíriť základňu obchodníkov, ktorí jej platobnú platformu využívajú a ponúknuť im prístup k širokej palete služieb.

"Na otvorenie našej kancelárie v Dubaji sme sa veľmi tešili, pretože sa jedná o veľmi dynamický trh," povedal Sander Maertens, riaditeľ firmy Adyen pre Stredný východ. "Je pre nás dôležité byť nablízku našim zákazníkom, čo je hlavný dôvod, prečo otvárame miestne pobočky. "

Platobná platforma firmy Adyen podporuje celý rad spôsobov platby, takže zákazníci môžu využívať ten spôsob, ktorý preferujú, čo je zásadné pre úspech na online trhu. Aby firma Adyen mohla svojim zákazníkom na Strednom východe ponúkať tie najlepšie služby, podporuje väčšinu platobných metód, ktoré miestni zákazníci využívajú, vrátane fawr, Mada, meez, KNET, NAPS, BENEFIT a OmanNet.

"Investícia do ďalšej expanzie našej platformy je niečo, na čom neustále pracujeme a toto je pre nás veľmi zaujímavý región," povedal Pieter van der Does, spoluzakladateľ a generálny riaditeľ firmy Adyen. "Na stredovýchodnom trhu sa toho deje naozaj veľa a my sme veľmi radi, že môžeme byť pri tom. "

O spoločnosti Adyen

Adyen (AMS: ADYEN) je platobná platforma využívaná radom popredných svetových spoločností. Poskytuje modernú komplexnú infraštruktúru priamo prepojenú s platobnými kartami Visa, Mastercard a ďalšími, ktoré preferujú zákazníci z celého sveta. Adyen poskytuje bezproblémové platby naprieč online, mobilnými a obchodnými kanálmi. Adyen má kancelárie po celom svete a spolupracuje so spoločnosťami ako sú Facebook, Uber, Spotify, Casper, Bonobos a L'Oréal. Otvorenie nových kancelárií, o ktorých hovorí táto tlačová správa, je ďalším krokom v napĺňaní stratégie zahraničnej expanzie a rastu firmy Adyen pre nasledujúce roky.

