Adyen otwiera swoje biuro w Dubaju - początek ekspansji na Bliskim Wschodzie

AMSTERDAM, 10 listopada 2020 r. /PRNewswire/ -- Adyen (AMS: ADYEN), międzynarodowa platforma płatnicza, preferowana przez wiele największych światowych firm, ogłosiła dzisiaj, że rozszerzy swoją ofertę na Bliski Wschód. Wspierając dynamikę innowacji i dywersyfikację środowiska biznesowego na Bliskim Wschodzie, spółka uruchomiła biuro w Dubaju. Dzięki temu podmioty handlowe korzystające dotychczas z Adyen uzyskają łatwy dostęp do klientów z regionu, natomiast podmioty lokalne uzyskają dostęp do wszystkich możliwości platformy Adyen.

„Niezmiernie cieszymy się z otwarcia przedstawicielstwa na tak dynamicznym rynku, jakim jest Dubaj - powiedział Sander Maertens, dyrektor Adyen ds. Bliskiego Wschodu. - Otwarcie takiego biura jest dla nas kwestią zasadniczą, gdyż zależy nam na zapewnieniu lokalnych kompetencji podmiotom handlowym korzystającym z naszych usług".

Kluczowe znaczenie dla sukcesu w internecie ma udostępnienie szerokiego wachlarza miejscowych metod płatności, dzięki którym kupujący mogą płacić z wykorzystaniem swoich ulubionych form rozliczania. W celu zapewnienia swoim handlowcom najlepszej obsługi klientów w regionie Bliskiego Wschodu, platforma Adyen połączyła się z licznymi kluczowymi lokalnymi operatorami płatności - takimi jak Fawry, Mada, Meeza, KNET, NAPS, BENEFIT i OmanNet.

Jak twierdzi Pieter van der Does, współzałożyciel i prezes zarządu Adyen: „Dla naszych sprzedawców jest to szczególnie interesujący region. Dlatego rozszerzając międzynarodowy zasięg spółki, nieustannie realizujemy różnorodne inwestycje ułatwiające im działalność". Zwraca on uwagę również, że „rynek Bliskiego Wschodu jest wyjątkowo ciekawy i dlatego bardzo się cieszymy, że możemy być jego częścią".

Adyen

Adyen (AMS: ADYEN) jest platformą płatniczą preferowaną przez wiele czołowych przedsiębiorstw na świecie, zapewniającą nowoczesną, kompleksową infrastrukturę łączącą się bezpośrednio z Visa, Mastercard oraz z globalnie cenionymi przez konsumentów metodami płatności. Adyen bezproblemowo obsługuje płatności w kanałach internetowych, mobilnych i sklepowych. Dysponując siecią biur na całym świecie, Adyen obsługuje klientów takich jak Facebook, Uber, Spotify, Casper, Bonobos i L'Oréal. Wraz z otwarciem nowych biur, jak wspomniano w informacji prasowej, Adyen nieustannie umacnia swoją pozycję na całym świecie.

Logo - https://mma.prnewswire.com/media/432569/Adyen_Logo.jpg

SOURCE Adyen