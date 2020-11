Spoločnosť Dole vymenovala Barbaru Guerpillon za riaditeľku divízie Dole Ventures

Prichádza do spoločnosti s pôsobivými výsledkami v spoločnosti Unilever, kde spájala podnikateľov a začínajúce podniky s cieľom vytvoriť zdieľanú hodnotu

SINGAPUR, 2. novembra 2020 /PRNewswire/ -- Barbara Guerpillon bola po prvý krát bola v rámci spoločnosti Dole Asia Holdings Pte. Ltd. vymenovaná za vedúcu divízie Dole Ventures pre balené aj čerstvé potraviny. Globálna strategická rola so sídlom v Singapure je navrhnutá tak, aby umožňovala ziskový obchodný rast prostredníctvom inovácií vedených start-upom a vytvárala podnikateľské siete na celom svete, a to všetko s cieľom podporiť ambiciózny sľub spoločnosti Dole (The Dole Promise) v oblasti výživy, udržateľnosti a vytvárania zdieľanej hodnoty.