Dole nombra a Barbara Guerpillon como directora de Dole Ventures

Pier Luigi Sigismondi, director general de Dole Packaged Foods, LLC, dijo que el talento y experiencia de Guerpillon supondrán un importante impulso para la intención de Dole de transformar su negocio en línea con "The Dole Promise". "Nos hemos dado cinco años para conseguir nuestros ambiciosos objetivos. Entre ellos se incluye ofrecer nutrición sostenible para mil millones de personas, la eliminación del azúcar procesado de nuestros productos, una pérdida de fruta cero de nuestras granjas, cero emisiones y cero envases basados en combustibles fósiles".

"Cada uno de estos objetivos es heróico, pero creemos que todos ellos son posibles, mientras mantengamos nuestros ojos, oídos y puertas abiertos a las personas con ideas inteligentes e innovaciones que pueden hacernos avanzar rápidamente. Barbara tiene un verdadero talento en mover las grandes ideas y a los empresarios por una línea de innovación disciplinada y estamos encantados de tenerla en nuestro equipo, al mando de Ventures.

Christian Wiegele, director general de Dole Asia Fresh, dijo: "Este es un importante nombramiento para nuestros negocios de productos frescos y envasados, reflejando nuestra ambición de asociarnos con innovadores, y abrir oportunidades para la inmensa evolución mientras buscamos maneras importantes de seguir haciendo que nuestra empresa sea una fuerza para hacer el bien. Uno de los espacios conjuntos con los que estoy especialmente contento es Agri-tech, que creo que puede contribuir significativamente a The Dole Promise que hicimos a principios de este año".

"Barbara, en su cargo, también trabajará muy estrechamente con Johann Albano, que recientemente ascendió como líder en innovación para nuestra división Asia Fresh".

Guerpillon aporta a Dole un sólido historial con la Unilever Foundry, que conectó la innovación corporativa, el empresariazgo y la tecnología para acelerar la innovación y dirigir efectivamente nuevas tecnologías e innovaciones de productos. Durante su cargo, entregó 120 proyectos con empresas emergentes resultando en 25 proyectos piloto que incluyen nueve innovaciones de producto, tres innovaciones minoristas y cuatro proyectos piloto directos al consumidor.

Guerpillon dice que la clara señal de Dole es que está abierta a la innovación, con su Sunshine for All Investment Fund previsto como ejemplo de la voluntad de Dole de trabajar con innovadores, emergentes y socios progresivos para ayudar a entregar The Dole Promise.

"Nuestro mensaje es simple. Creemos en el poder de las alianzas y estamos seriamente en el lugar de trabajo con empresas emergentes para dar vida a nuestra promesa. Estoy de acuerdo en que los objetivos son ambiciosos, pero no conozco a ningún líder que carezca de ambición. Ofrecemos décadas de experiencia en producción de alimentos, ciencia nutricional, envasado, logística de la cadena de suministro y productos de consumo de rápido movimiento, de forma que nuestra capacidad para financiar, operar y evaluar proyectos piloto será, en mi opinión, muy atractiva para las nuevas generaciones de pensadores inteligentes. Queremos conocer las ideas de inversores y empresas emergentes de todo el mundo", dijo Guerpillon.

Acerca de "The Dole Promise"

En junio de 2020, Dole Asia Holdings anunció "The Dole Promise", con sus tres pilares basados en la nutrición, la sostenibilidad y la creación de valor compartido.

Beneficios para las personas: Acceso a nutrición sostenible para mil millones de personas en 2025, adoptando la política de cero azúcar procesado en todos los productos Dole para 2025.

Beneficios para el planeta: Cero pérdida de frutas de las fincas de Dole hacia los mercados para 2025, cero envases de plástico de origen fósil para 2025, cero emisiones de carbono en las operaciones de Dole para 2030.

Beneficios para todas las partes interesadas: Dole seguirá impactando de forma positiva a todos los agricultores, comunidades y personas que trabajan para Dole, a través de su compromiso con la igualdad de oportunidades, salarios dignos y un nivel cada vez mayor de seguridad, nutrición y bienestar. La empresa también busca promover los derechos humanos dentro de las operaciones directas y las cadenas de suministro, desarrollando una cultura de transparencia y responsabilidad.

