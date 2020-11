Dole nomeia Barbara Guerpillon como diretora da Dole Ventures

Pier Luigi Sigismondi, presidente da Dole Packaged Foods, LLC, afirma que o talento e a experiência da Sra. Guerpillon trarão um impulso significativo ao esforço da Dole de transformar seus negócios de acordo com a Promessa Dole. "Estabelecemos um prazo de cinco anos para cumprirmos nossas metas ambiciosas. Elas incluem fornecer alimentação sustentável para um bilhão de pessoas, eliminação do açúcar processado em nossos produtos, eliminação da perda de frutas em nossas fazendas, zero emissões e eliminação de embalagens fósseis."

"Cada um desses objetivos é heroico, mas acreditamos que cada um é possível, contanto que mantenhamos nossos olhos, ouvidos e portas abertas para as pessoas com ideias inteligentes e inovações que podem rapidamente nos levar adiante. Barbara tem um verdadeiro talento para mover muito bem ideias e empreendedores por meio de um pipeline de inovação disciplinado e estamos muito entusiasmados por tê-la em nossa equipe à frente da Ventures.

Christian Wiegele, presidente da Dole Asia Fresh, declarou: "Esta é uma nomeação importante para nossos negócios Frescos e Embalados, refletindo nossa ambição de fazer parceria com inovadores e de abrir oportunidades para uma evolução imensa à medida que encontramos maneiras significativas de continuar a fazer do nosso negócio uma força para o bem. Um dos espaços de empreendimentos com o qual estou pessoalmente entusiasmado é a Agri-tech, que acredito poder contribuir significativamente para a Promessa Dole que fizemos no início deste ano."

"Em sua função, Barbara também trabalhará em estreita colaboração com Johann Albano, que recentemente promovemos como líder de inovação para o nosso negócio Asia Fresh."

A Sra. Guerpillon traz para a Dole um forte histórico com a Unilever Foundry, que conectou inovação corporativa, empreendedorismo e tecnologia para acelerar a inovação e testar efetivamente novas tecnologias e inovações de produtos. Durante sua gestão, ela entregou 120 projetos com start-ups, resultando em 25 pilotos, incluindo nove inovações de produto, três inovações de varejo e quatro pilotos diretos ao consumidor.

A Sra. Guerpillon afirma a Dole sinaliza claramente que está aberta à inovação, com seu planejado Fundo de Investimento Sunshine for All, um exemplo da disposição da Dole de trabalhar com inovadores, start-ups e parceiros progressistas para ajudar a cumprir a Promessa Dole.

"Nossa mensagem é simples. Acreditamos no poder das parcerias e estamos seriamente comprometidos em trabalhar com start-ups para cumprir a nossa promessa. Concordo que as metas são ambiciosas, mas ainda não conheci líderes sem ambição. Trazemos décadas de experiência na produção de alimentos, ciência nutricional, embalagens, logística da cadeia de suprimentos e bens de consumo de rápida movimentação, portanto, nossa capacidade de financiar, administrar e avaliar pilotos será, acredito, muito atraente para as novas gerações de pensadores inteligentes. Queremos ouvir os investidores e as start-ups de todo o mundo", disse a Sra. Guerpillon.

Sobre a Promessa Dole

Em junho de 2020, a Dole anunciou a Promessa Dole, com seus três pilares em torno da nutrição, sustentabilidade e a criação de valor compartilhado.

Melhor para as pessoas: acesso a uma alimentação sustentável para 1 bilhão de pessoas até 2025, avançando até a eliminação total do conteúdo de açúcar processado em todos os produtos da Dole até 2025.

Melhor para o planeta: eliminação total da perda de frutas das fazendas da Dole para os mercados até 2025, eliminação total das embalagens de plástico com base em fósseis até 2025. eliminação total das emissões líquidas zero de carbono nas operações da Dole até 2030

Melhor para todas as partes interessadas: a Dole continuará tendo um impacto positivo em todos os agricultores, comunidades e pessoas que trabalham para a Dole, através do seu compromisso com a igualdade de oportunidades, salários dignos e um nível cada vez maior de segurança, alimentação e bem-estar. A empresa também busca fomentar os direitos humanos nas operações diretas e nas cadeias de suprimentos mediante a sustentação de uma cultura de transparência e responsabilidade. Um outro objetivo da empresa é aumentar o valor de seu negócio em 50% até 2025.

