TUMI v prichádzajúcom letnom filme od spoločnosti Sony Pictures „Bullet Train"

Pred uvedením filmu do kín v Severnej Amerike 5. augusta sa spoločnosť TUMI po prvýkrát predstaví v spolupráci s New York Times Advertising v digitálnej krížovke s filmovou tematikou, kde si obyvatelia USA starší ako 18 rokov budú môcť vybrať, či chcú vyplniť krížovku a získať pútavý interaktívny zážitok, alebo sa priamo zapojiť do súťaže a vyhrať jednu z vyhľadávaných limitovaných edícií aktoviek; prihlásiť sa môžete tu. Zo všetkých účastníkov súťaže bude náhodne vybraných 20 šťastných výhercov. Spoločnosť TUMI, v súvislosti so svetovou premiérou filmu na červenom koberci, spustí aj integrovaný marketingový program, ako aj rôzne digitálne a predajné aktivity na propagáciu filmu.

„Len jedna značka batožiny mala dostatočný štýl, aby sa hodila k hviezdnemu obsadeniu filmu, ako aj odolnosť, ktorá sa mohla postaviť proti skupine zabijakov v jednom z najrýchlejších vlakov na svete, a to bola značka TUMI, ktorá dokonale zapadá do tohto drsného, akčného filmu," povedal Jeffrey Godsick, výkonný viceprezident pre globálne partnerstvá a riadenie značky a vedúci oddelenia zábavy v Sony Pictures Entertainment.

Hliníková aktovka TUMI 19 Degree je rovnako nápadná z diaľky aj zblízka, má elegantný hliníkový vonkajší povrch vyrobený na mieru s ohľadom na dizajn a odolnosť. Táto limitovaná edícia aktovky má okrem značkového prívesku na batožinu aj našité vrecko na kartu s logom „Bullet Train". V rámci spolupráce s TUMI „Bullet Train" bude od 20. júla na celom svete vo vybraných predajniach TUMI a na TUMI.COM k dispozícii len 150 kusov limitovanej edície aktoviek v cene 1 795,00 USD. Tí, ktorým sa nepodarí získať jeden z týchto limitovaných zberateľských kúskov TUMI, môžu navštíviť stránku TUMI.COM a nakúpiť si z celej kolekcie TUMI 19 Degree Aluminum, ktorá je výnimočne nápadná zblízka aj z diaľky, mimoriadne odolná a pýši sa modernou siluetou s plynulými, strategicky tvarovanými krivkami.

„TUMI je synonymom kvalitnej odolnosti a vždy hľadá inšpiráciu v budúcnosti. Keď scenáristi a režisér tohto filmu začali navrhovať, ako bude vyzerať prostredie a typy výrobkov, ktoré sa budú vo filme vyskytovať, spoločnosť TUMI bola na prvom mieste ich zoznamu. V TUMI hľadali kufor pre hrdinu, ktorý by mal všetky tieto vlastnosti odolnosti a bol schopný zvládnuť bitky, ku ktorým dôjde počas tejto úžasnej cesty," povedal kreatívny riaditeľ TUMI Victor Sanz.

O filme „Bullet Train"

od režiséra David Leitcha. Scenár Zak Olkewicz. Na základe knihy Kotara Isaku. Produkujú Kelly McCormick, David Leitch a Antoine Fuqua. Výkonní producenti sú Brent O'Connor, Ryosuke Saegusa, Yuma Terada a Kat Samick. Vo filme hrajú Brad Pitt, Joey King, Aaron Taylor-Johnson, Brian Tyree Henry, Andrew Koji, Hiroyuki Sanada, Michael Shannon, Benito A Martínez Ocasio a Sandra Bullock.

Sony Pictures Entertainment:

Spoločnosť Sony Pictures Entertainment (SPE) je dcérskou spoločnosťou spoločnosti Sony Group Corporation so sídlom v Tokiu. Globálne činnosti spoločnosti SPE zahŕňajú produkciu, akvizíciu a distribúciu filmov, akvizíciu a distribúciu televíznej produkcie, televízne siete, tvorbu a distribúciu digitálneho obsahu, prevádzku štúdií a vývoj nových produktov, služieb a technológií v oblasti zábavy. Spoločnosť Sony Pictures Television prevádzkuje po celom svete desiatky produkčných spoločností v úplnom vlastníctve alebo vo forme spoločných podnikov. Medzi produkčné organizácie SPE Motion Picture Group patria Columbia Pictures, Screen Gems, TriStar Pictures, 3000 Pictures, Sony Pictures Animation, Stage 6 Films, AFFIRM Films, Sony Pictures International Productions a Sony Pictures Classics. Ďalšie informácie nájdete na stránke

http://www.sonypictures.com/corp/divisions.html

O SPOLOČNOSTI TUMI:

Od roku 1975 TUMI vytvára prvotriedne luxusné prvky pre obchodné, cestovateľské a výkonnostné aktivity, ktoré sú navrhnuté tak, aby vylepšovali, nekomplikovali a skrátili všetky aspekty aktívneho života. Spájame bezchybnú funkčnosť s duchom vynaliezavosti a zaviazali sme sa podporovať cestovanie ako celoživotný partner pre cestovateľov a tvorcov, keď sa oddávajú svojim vášňam. Značka sa celosvetovo predáva vo viac ako 75 krajinách s viac ako 2 000 predajnými miestami. Viac informácií o spoločnosti TUMI nájdete na stránkach www.TUMI.com .

Foto – https://mma.prnewswire.com/media/1862572/BulletTrain.jpg

Foto – https://mma.prnewswire.com/media/1862573/19_Degree_Aluminum_Briefcase.jpg

SOURCE Tumi, Inc.