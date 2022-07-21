Чемодан бренда TUMI был представлен в фильме Sony Pictures «Быстрее пули», выходящем в прокат этим летом

По сценарию фильма «Быстрее пули» Божья коровка — незадачливый убийца, твердо намеренный тихо выполнить свою работу после нескольких провалов. Однако у судьбы на него другие планы. Последнее задание Божьей коровки сталкивает его со смертельно опасными противниками со всего мира. Их цели взаимосвязаны, но противоположны. Сюжет разворачивается на самом быстром поезде в мире вокруг алюминиевого чемодана линейки 19 Degree бренда TUMI. Завязка сюжета — это только начало бесконечной захватывающей поездки по современной Японии от Дэвида Литча, режиссера фильма «Дэдпул 2».

Перед началом проката фильма в кинотеатрах Северной Америке 5 августа компания TUMI в сотрудничестве с компанией New York Times Advertising выпустит цифровой кроссворд на тему фильма. Жители США, достигшие 18 лет, смогут заполнить кроссворд для получения увлекательного и интерактивного опыта или же просто принять участие в конкурсе, чтобы получить шанс выиграть один из престижных чемоданов ограниченной серии, зарегистрировавшись здесь. Победителями станут 20 счастливчиков, случайным образом выбранных из числа участников конкурса. Компания TUMI также запустит комплексную маркетинговую программу в связи с мировой премьерой фильма с красной дорожкой, а также организует различные мероприятия в цифровом формате и в офлайне для продвижения фильма.

«Только один бренд чемоданов был достаточным стильным, чтобы вписаться в звездный состав фильма, и достаточно прочным, чтобы противостоять коллективу убийц на одном из самых быстрых поездов в мире. Это бренд компании TUMI, который идеально вписывается в остросюжетный, насыщенный событиями фильм», — сказал Джеффри Годсик (Jeffrey Godsick), вице-президент по глобальным партнерствам и управлению брендами и глава отдела местных развлечений компании Sony Pictures Entertainment.

Алюминиевый чемодан бренда 19 Degree компании TUMI с элегантным алюминиевым корпусом, уникальным дизайном и высочайшей прочностью одинаково эффективно выглядит как вблизи, так и на расстоянии. Этот чемодан ограниченной серии имеет накладной карман для карт с логотипом «Быстрее пули» в дополнение к фирменной багажной бирке. В рамках сотрудничества бренда TUMI и фильма «Быстрее пули» начиная с 20 июля в некоторых магазинах TUMI и на сайте TUMI.COM будет доступно всего 150 чемоданов ограниченной серии по всему миру по цене 1 795,00 долларов США. Те, кто не сможет приобрести один из этих ограниченных коллекционных чемоданов компании TUMI, могут зайти на сайт TUMI.COM и выбрать что-то из полной линейки алюминиевых чемоданов 19 Degree бренда TUMI, которые исключительно эффектно выглядят вблизи и на расстоянии и отличаются сверхпрочностью и современным силуэтом с обтекаемыми, стратегически очерченными углами.

«Бренд TUMI является синонимом долговечности и прочности и всегда смотрит в будущее в поисках вдохновения. Что касается фильма, то когда сценаристы и режиссер начали прописывать обстановку и планировать, какие предметы будут в кадре, чемодан TUMI оказался на первом месте в их списке. Они обратились к бренду TUMI за чемоданом для героя, который был бы достаточно прочным, чтобы выдержать все испытания, ожидавшие его в этом эпическом путешествии», — сказал креативный директор компании TUMI Виктор Санц (Victor Sanz).

О фильме «Быстрее пули»

режиссера Дэвида Литча. Сценарист: Зак Олкевич (Zak Olkewicz). Фильм основан на книге Котаро Исака (Kotaro Isaka). Продюсеры: Келли МакКормик (Kelly McCormick), Дэвид Литч (David Leitch) и Антуан Фукуа (Antoine Fuqua). Исполнительные продюсеры: Брент О'Коннор (Brent O'Connor), Рёсуке Саегуса (Ryosuke Saegusa), Юма Терада (Yuma Terada) и Кэт Сэмик (Kat Samick). В фильме снялись Брэд Питт (Brad Pitt), Джои Кинг (Joey King), Аарон Тейлор-Джонсон (Aaron Taylor-Johnson), Брайан Тайри Генри (Brian Tyree Henry), Эндрю Кодзи (Andrew Koji), Хироюки Санада (Hiroyuki Sanada), Майкл Шеннон (Michael Shannon), Бенито А. Мартинес Окасио (Benito A Martínez Ocasio) и Сандра Баллок (Sandra Bullock).

Информация о компании Sony Pictures Entertainment:

Sony Pictures Entertainment (SPE) — дочерняя компания корпорации Sony Group Corporation с штаб-квартирой в Токио. Компания SPE ведет деятельность по всему миру, которая включает производство, приобретение и распространение кинофильмов; приобретение и распространение телевизионной продукции; телевизионные сети; создание и распространение цифрового контента; эксплуатацию студийных объектов; разработку новых развлекательных продуктов, услуг и технологий. Компания Sony Pictures Television управляет десятками собственных или совместных продюсерских компаний по всему миру. Продюсерские организации компании SPE входят в Motion Picture Group и включают компании Columbia Pictures, Screen Gems, TriStar Pictures, 3000 Pictures, Sony Pictures Animation, Stage 6 Films, AFFIRM Films, Sony Pictures International Productions и Sony Pictures Classics. Более подробная информация представлена на сайте

http://www.sonypictures.com/corp/divisions.html

ИНФОРМАЦИЯ О БРЕНДЕ TUMI:

С 1975 года компания TUMI создает предметы роскоши мирового класса для бизнеса, путешествий и жизни, призванные улучшить, упростить и украсить все аспекты жизни в дороге. Сочетая безупречную функциональность с духом изобретательности, компания стремится сделать комфортнее жизнь путешественников, став надежным партнером мобильных и творческих людей, идущих к своей цели. Продукция бренда продается более чем в 75 странах мира, примерно в 2000 торговых точек. Более подробная информация о компании TUMI представлена на сайте www.TUMI.com .

Фото — https://mma.prnewswire.com/media/1862572/BulletTrain.jpg

Фото — https://mma.prnewswire.com/media/1862573/19_Degree_Aluminum_Briefcase.jpg

SOURCE Tumi, Inc.