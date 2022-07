TUMI aparece no filme da Sony Pictures "Trem Bala" a ser lançado no próximo verão

Em Trem Bala, Ladybug é um assassino azarado decidido a fazer seu trabalho de forma tranquila depois que um número excessivo de trabalhos saíram dos trilhos. No entanto, o destino pode ter outros planos, já que a última missão de Ladybug o coloca em confronto com adversários mortais do mundo todo, todos com objetivos conectados, mas conflitantes, centrados em torno da maleta de alumínio de 19 graus da TUMI nos trens mais rápidos do mundo. O fim da linha é apenas o começo neste passeio cheio de emoção ininterrupta pelo Japão dos tempos modernos de David Leitch, diretor de Deadpool 2.

Preparando-se para o lançamento do filme nos cinemas da América do Norte em 5 de agosto, a TUMI iniciará uma colaboração com o New York Times Advertising em um jogo digital de palavras cruzadas em que moradores dos EUA, de 18 anos ou mais, poderão escolher concluir as palavras cruzadas para uma experiência envolvente e interativa, ou participar diretamente do concurso para ter a chance de ganhar uma das cobiçadas maletas de edição limitada. Inscreva-se aqui. Vinte ganhadores sortudos serão sorteados entre os participantes do concurso. A TUMI também ativará um programa de marketing integrado em conexão com o lançamento mundial do filme no tapete vermelho, bem como diversas atividades digitais e nas lojas para promover o filme.

"Havia apenas uma marca de bagagem que tinha estilo suficiente para combinar com o elenco de estrelas do filme, bem como a durabilidade que poderia aguentar um grupo de assassinos em um dos trens mais rápidos do mundo. E esta marca era a TUMI, que combina perfeitamente com este filme agitado e repleto de ação", disse Jeffrey Godsick, vice-presidente executivo de parcerias globais e gestão de marca e diretor de entretenimento baseado na locação da Sony Pictures Entertainment.

Igualmente marcante a distância ou de perto, a maleta de alumínio de 19 graus da TUMI conta com um exterior elegante e elaborado em alumínio com design personalizado e durabilidade superior. Esta maleta de edição limitada tem um bolso para cartões com o logotipo de "Trem Bala", além de uma etiqueta de bagagem da marca. Por meio da colaboração da TUMI com "Trem Bala", apenas 150 maletas de edição limitada estarão disponíveis a partir de 20 de julho em lojas selecionadas da TUMI e na TUMI.COM, com preço de USD 1.795,00. As pessoas que não conseguirem obter um desses itens TUMI limitados de colecionador poderão acessar TUMI.COM para comprar toda a coleção de alumínio 19 graus da TUMI, que é excepcionalmente marcante tanto de perto quanto à distância, super durável e que conta com uma silhueta moderna com ângulos de aparência fluida e estrategicamente contornados.

"A TUMI é sinônimo de durabilidade com qualidade e está sempre olhando para o futuro em busca de inspiração. Com este filme, conforme os escritores e diretores começaram a estabelecer como seria o ambiente e os tipos de peças que existiriam no filme, a TUMI estava no topo de sua lista. Eles procuraram a TUMI em busca de uma maleta de herói que tivesse todas essas qualidades de durabilidade, que fosse capaz de superar as batalhas que ocorreriam ao longo desta jornada épica", disse Victor Sanz, diretor criativo da TUMI.

Sobre "Trem Bala"

Dirigido por David Leitch. Roteiro de Zak Olkewicz. Baseado no livro de Kotaro Isaka. Produzido por Kelly McCormick, David Leitch e Antoine Fuqua. Os produtores executivos são Brent O'Connor, Ryosuke Saegusa, Yuma Terada e Kat Samick. O filme estrela Brad Pitt, Joey King, Aaron Taylor-Johnson, Brian Tyree Henry, Andrew Koji, Hiroyuki Sanada, Michael Shannon, Benito A Martínez Ocasio e Sandra Bullock.

Sony Pictures Entertainment:

a Sony Pictures Entertainment (SPE) é uma subsidiária da Sony Group Corporation, sediada em Tóquio. As operações globais da SPE envolvem a produção, aquisição e distribuição de filmes; aquisição e distribuição de produção de TV; redes de televisão; criação e distribuição de conteúdo digital; operação de instalações de estúdio; e desenvolvimento de novos produtos, serviços e tecnologias de entretenimento. A Sony Pictures Television opera dezenas de empresas de produção de propriedade integral ou conjunta em todo o mundo. Entre as empresas de produção do Motion Picture Group da SPE estão Columbia Pictures, Screen Gems, TriStar Pictures, 3000 Pictures, Sony Pictures Animation, Stage 6 Films, AFFIRM Films, Sony Pictures International Productions e Sony Pictures Classics. Para mais informações, acesse

http://www.sonypictures.com/corp/divisions.html

SOBRE A TUMI:

Desde 1975, a TUMI desenvolve itens essenciais de luxo de primeira linha para negócios, estilo de vida de viagens e desempenho, com o objetivo de atualizar, descomplicar e embelezar todos os aspectos da vida em movimento. Combinando funcionalidade impecável com um espírito de engenhosidade, assumimos o compromisso de fazer com que as viagens sejam uma parceira para a vida toda dos viajantes e fabricantes em busca de suas paixões. A marca é vendida no mundo todo em mais de 75 países, com mais de dois mil pontos de venda. Para saber mais sobre a TUMI, acesse www.TUMI.com .

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/1862630/BulletTrain.jpg

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/1862631/19_Degree_Aluminum_Briefcase.jpg

FONTE Tumi, Inc.

SOURCE Tumi, Inc.